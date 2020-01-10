بداية من 1 فبراير.. «واتس آب» يتوقف عن العمل على هذه الهواتف.. تعرف عليها

أعلنت شركة "فيس بوك" أن تطبيق المراسلة الشهير "واتس آب" سيتوقف عن العمل على العديد من هواتف أندرويد وآيفون الذكية بداية من شهر فبراير المقبل.

وأفاد موقع "heart" البريطاني، بأنه مستخدمو الهواتف الذكية، التي تعمل على إصدارات أقدم من iOS وأندرويد، لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو التحقق من الحسابات الموجودة على تطبيق المراسلة، بداية من الأول من شهر فبراير.

وأوضح أن قائمة المتضررين تشمل مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بالإصدارات القديمة من نظام التشغيل أندرويد نسخة 2.3.7 وما أقدم. كما ستتوقف الخدمة ايضاً لدي مستخدمو أجهزة آيفون التي تعمل على نظام التشغيل iOS 8 أو الأقدم، مع حلول 1 فبراير المقبل.

وأشار الموقع إلى أن أجهزة آيفون iPhone و أندرويد Android تلك التي تعمل على الإصدارت القديمة من أنظمة التشغيل لن تتمكن من إنشاء حسابات واتساب WhatsApp جديدة، وقد يتوقف أيضاً تطبيق المراسلة عن العمل على أجهزة آيفون وأندرويد التي لم تقم بتحديث نظام تشغيلها الشهر المقبل.

ومن خلال خطوات بسيطة، يمكن التعرف على نسخة نظام التشغيل سواء للأندويد أو الآيفون التي لن تتمكن من تشغيل تطبيق "واتس آب" مجدداً، كما يمكن تحديث

ولحسن الحظ، على الرغم من أن معظم مستخدمي الهواتف الذكية سيتمكنون من تحديث برامجهم قبل 1 فبراير، عندما يتم تطبيق الإجراءات الجديدة، فإذا كنت تعتقد أنك قد تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك، فهناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها على كلا الهاتفين.

وشدد موقع ميرور البريطاني، المختص بالشأن التقني، على أن مستخدمي تطبيق واتس آب يجب أن يقوموا بتحديث هواتفهم قبل الأول من فبرير 2020.

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ويمكن معرفة نظام تشغيل هاتفك الجوال المستخدم لتطبيق واتس آب من خلال خطوات بسيطة:

هواتف الآيفون:

الانتقال إلى "الإعدادات Settings" ثم "عام General" ثم "تحديث البرنامج Software Update".

هواتف الأندرويد:

الذهاب إلى "الإعدادات Settings" ، ثم "حول الهاتف About Phone" ثم "معلومات البرنامج "Software Info".

ومن خلال هذه الخطوات سوف تكون قادرًا على معرفة إصدار نظام التشغيل الذي يستخدمه هاتفك، ويجب عليك أن تمنحك هاتفك خيار التحديث إذا كنت تستخدم إصداراً أقدم.

يشار إلى أن "فيس بوك" أعلن العام الماضي عن توقف تطبيق "واتس آب" عن العمل في هواتف ويندوز Windows، قبل بداية عام 2020 بساعات.