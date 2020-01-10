اليوم.. أول خسوف للقمر في عام 2020.. يشاهد بمصر ويستغرق 4 ساعات

يشهد العالم، اليوم الجمعة، أول خسوف للقمر في عام 2020.

وأعلن مرصد حلوان، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 ستحدث أول ظواهر الخسوف والكسوف في عام 2020.

وقال المرصد إن ذلك الخسوف سوف يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات وخمس دقائق تقريبًا، حيث سيبدأ في تمام الساعة السابعة وثماني دقائق مساءاً، وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة واثنتي عشرة دقيقة تقريبًا.

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وأضاف المرصد أن ذروة الخسوف، التي يحجب فيها ظل الأرض 90% تقريبًا من منطقة شبه الظل، فيتفق توقيته مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ، في الساعة التاسعة وعشر دقائق تقريبًا بتوقيت القاهرة.

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية إن هذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى مصر وفى المنطقة العربية، وكذلك فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (قارة أوروبا– قارة أسيا– معظم قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – القارة القطبية الشمالية).

ومن المعروف أن الخسوف والكسوف ليست إلا ظاهرة تحدث في فترات (يمكن أن تكون معلومة الوقت)، يكون فيها القمر بين الشمس والأرض.