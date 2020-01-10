شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Power Egg X كاميرا مثبتة على طائرة بدون طيار لالتقاط الصور بسرعة وجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة PowerVision المتخصصة فى صناعة الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعى، عن منتج جديد خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES فى لاس فيجاس، والذى أطلقت عليه اسم Power Egg X ، هو نوع جديد من كاميرا الفيديو التى تعمل بالذكاء الاصطناعى، والتى يمكن تركيبها على طائرة بدون طيار، لالتقاط الصور والفيديوهات دون أى تدخل بشري.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تصف PowerVision منتجها الجديد بأنه جهاز متعدد الوظائف يمكن استخدامه ككاميرا مستقلة بالذكاء الاصطناعى، والتى يمكن حملها باليد أو عبر طائرة بدون طيار عالية، وعلى الرغم من أن تثبيت الكاميرا على طائرة بدون طيار ليس شيئًا جديدًا، إلا أن الجديد هو التقنية التى تضيفها PowerVision لمنتجها الجديد.

بمساعدة خوارزمية خاصة، يمكن لـ PowerEgg X استخدام التعرف على الوجه والتعلم العميق وتتبع مجال رؤية 170 درجة لتتبع الأشياء، والتأكد من أنها دائمًا ما تكون فى منتصف إطار الفيديو.

وستكون هذه التقنية مفيدة فى الحالات التى يكون فيها الشىء المراد تصويره سريع نسبيًا، مثل ممارسة الرياضة أو الرقص أو الجري.

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وإذا أراد المستخدمون تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم ، فإن PowerEgg X تتيح لهم أيضًا للتحدث uk مقاطع الفيديو فى الوقت الفعلى باستخدام ميكروفون الهاتف أو سماعة رأس لاسلكية، وتتم مزامنة الصوت بعد ذلك مع الصور، ويمكن مشاركة مقاطع الفيديو مع الآخرين أو على وسائل التواصل الاجتماعى باستخدام تطبيق مصاحب.

لإثبات قدرات PowerVision ، استعانت الشركة بعدد قليل من المتطوعين للقيام بمهام مختلفة فى قاعة CES التجارية، بما فى ذلك التأرجح ولعب كرة السلة وممارسة اليوجا، وأثببت الكاميرا كفاءتها من خلال التركيز التلقائى على الأشيا.

وستكون PowerEgg X متاحة بدءًا من 7 يناير 2020 فى الولايات المتحدة بسعر 900 دولار.