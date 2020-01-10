شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكن لمساعد أليكسا تسديد رسوم الوقود من حسابك عبر الإنترنت بدلا منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقف عمل مساعد أمازون "أليكسا" حاليا على تشغيل الأضواء والموسيقى واقتراح المطاعم، بل يمكنه دفع ثمن الوقود أيضا، حيث أعلن عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، أن مستخدمي أليكسا فى سيارتهم سيكونوا قادرين على القيادة لمحطات الوقود ثم إعطاء أمر لمساعدهم الذكى "أليكسا.. ادفع ثمن الوقود"، ومن ثم يطلب منك المساعد تأكيد المحطة التي تتواجد بها، والمضخة التي تستخدمها، ثم يقوم بسحب المبلغ من البطاقة المتصلة بحساب أمازون الخاص بك.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقول شركة أمازون إن ميزة محطة الوقود ستكون متاحة في 11500 موقع من مواقع محطات الوقود كبداية.

وستتم معالجة المعاملات باستخدام Amazon Pay، والذي يتيح للعملاء استخدام البطاقة المرتبطة بحساب أمازون الخاص بهم، فإن النظام بأكمله مدعوم من تقنية التجارة الرقمية من Fiserv.

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وقال ديفين ماكجرانان، رئيس المجموعة الأول في Global Business Solutions في Fiserv: "مع تغير توقعات المستهلكين، هناك طلب متزايد على التفاعلات التي تمتد في العالمين الرقمي والمادي".

وأضاف: "عصر التجارة المتصلة هنا، وستلعب الأجهزة الذكية التي يتم تنشيطها صوتًا دورًا محوريًا في مستقبل المدفوعات من خلال تبسيط طريقة شراء المستهلكين المشتريات كل يوم."

وتعمل شركات الوقود على توفير عملية شراء نشطة للصوت من خلال تجربة أليكسا الجديدة، للحصول على طرق أخرى لجعل شراء الوقود من المضخة بدون أي احتكاك ممكن.

ولعل الهدف من هذا الابتكار ليس فقط السماح للأشخاص بالبقاء في سياراتهم، ولكن لأنه يتخطى قارئات البطاقات، فإنه يزيل خطر تشويه البطاقات، وهي مشكلة تعرض لها كثير من الأميركيين بشكل خاص.