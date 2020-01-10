كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن إرتفاع نفقات المستخدمين في متجر تطبيقات iOS App Store خلال عطلات نهاية العام الماضي، حيث إستطاعت ابل أن تسجل 1.42 مليار دولار من نفقات المستخدمين خلال هذه الفترة.
ولقد أكدت شركة ابل على تسجيل رقم قياسي جديدة في متجر تطبيقات ابل iOS، مع إرتفاع في نسبة نفقات المستخدمين السنوية بنسبة 16%.
من جانب اخر سجل متجر تطبيقات ابل iOS في اليوم الأول من عام 2020 نفقات للمستخدمين في متجر التطبيقات بقيمة 386 مليون دولار، أي حقق زيادة سنوية بنسبة تصل إلى 20%.
ولقد أشارت شركة ابل سابقاً إلى أن نفقات المستخدمين في متجر تطبيقات ابل قد وصلت إلى 155 مليار دولار، منذ إطلاق متجر التطبيقات للمرة الأولى في 2008 وحتى الآن، حيث سجلت ابل ربع هذه الأرباح خلال العام الماضي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ابل تحصد 1.42 مليار دولار من نفقات المستخدمين في متجر تطبيقات ابل في نهاية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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