تكنولوجيا: شركة Yale تقدم صندوق تسليم ذكي مع قفل ذكي في فعاليات مؤتمر #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Yale الشركة الأم لشركة August مجموعة جديدة من المنتجات الذكية التي تتضمن قفل ذكي يدعم العمل مع المعايير المختلفة للأبواب في السوق الأوروبي، مع صندوق تسليم ذكي.

صممت شركة Yale قفل ذكي جديد يدعم العمل مع اللوحات المختلفة، والذي يأتي بميزة الإتصال بتقنية البلوتوث، أيضاً يدعم Yale Wi-Fi عن طريق المزامنة مع مساعد رقمي.

ولقد أشارت Yale إلى خططها لبدء بيع الفقل الذكي صغير الحجم في السوق الأوروبي بسعر 250 يورو، كما ينطلق أيضاً لسوق المملكة المتحدة وأسواق جنوب إفريقيا والشرق الأوسط.

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أيضاً تقدم Yale خزنة ذكية والتي تدعم المستخدمين في حماية المقتنيات دون الحاجة إلى حفظ رمز pin لفتح الخزنة، ومن المقرر أن تتوفر في أسواق مختلفة حول العالم، كما تتميز بمزلاج ذكي يمكن أن يدعم المستخدم في الكثير من المنتجات، ويمكن للقفل الذكي أيضاً أن يدعم المستخدم في تأمين صندوق التسليم لحماية المنتجات التي يتم توصيلها للمستخدمين.

ومن المقرر أن تتوفر منتجات Yale الجديدة لاحقاً هذا العام، حيث من المتوقع أن تنطلق في ربيع هذا العام، كما تدعم المنتجات الذكية الجديدة العمل مع تطبيق Yale على الهواتف الذكية.

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