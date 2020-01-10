تكنولوجيا: August تطلق قفل Wi-Fi Smart Lock الذكي الجديد بتصميم أصغر وأنحف #CES2020

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إنطلق أحدث إصدار من الأففال الذكية المقدمة من August في مؤتمر CES بميزة الإتصال عبر Wi-Fi، والذي يأتي بتصميم أصغر حجماً وأقل سماكة، كما صمم القفل الذكي من الشركة بالتعاون مع المصمم الصناعي Yves Béhar.
يأتي Wi-Fi Smart Lock بتصميم يحاكي قفل الشركة السابق Smart Lock Pro، لكن مع تغيير في حجم القفل الذي يتميز الآن بحجم أنحف بنسبة 20% وأصغر بنسبة 45%، كما لا يحتاج القفل الذكي الجديد إلى الإتصال بhub مستقل للإتصال بشبكات Wi-Fi، حيث يأتي بميزة الإتصال مدمجة، كما يتوفر للبيع في صيف هذا العام بنفس سعر Smart Lock Pro.
أيضاً لا يحتاج تصميم Wi-Fi Smart Lock إجراء الكثير من التغييرات في الأبواب لتثبيت القفل الذكي الجديد، حيث تقدم August قفل Wi-Fi Smart Lock بميزة المسامير المثبته في الجهة الخلفية، ومن المقرر أن يدعم القفل الذكي التحكم وضبط الإعدادات من خلال تطبيق مخصص للهاتف، أيضاً يدعم القفل الذكي مساعد Amazon Alexa ومساعد جوجل الرقمي وأيضاً Apple HomeKit.
كما يضم قفل Wi-Fi Smart Loc الذكي اثنان من بطاريات CR123، ويدعم عمر شحن يحاكي الإصدار السابق، ومن المقرر أن يتوفر القفل الذكي في شهر أغسطس باثنان من الألوان هما الفضي والأسود.
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