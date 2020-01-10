تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن وحدة T7 Touch SSD محمولة تدعم مسح البصمة في #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سامسونج مؤخراً أحدث إصداراتها من وحدات التخزين الخارجية T7 Touch SSD بتصميم محمول ويدعم مسح البصمة لدعم المستخدم بمعايير أعلى لحماية البيانات.

أطلقت العملاق الكوري في مؤتمر CES للعام 2020 أحدث إصدارات الشركة من وحدات التخزين الخارجي T7 Touch SSD التي جاءت لدعم المستخدم في حماية سرية البيانات التي يتم تخزينها من خلال لوحة في الجزء العلوي تأتي بميزة مسح البصمة.

وتتميز T7 Touch SSD بمعايير آمان للبيانات تحاكي المستخدمة في الهواتف الذكية، وذلك من خلال تقنية المسح الضوئي للبصمة التي تتوسع الآن لتشمل العديد من الأجهزة.

كما تؤكد سامسونج على أن وحدة التخزين الخارجي الجديدة T7 Touch SSD تأتي بمميزات جديدة إلى جانب مسح البصمة، حيث تدعم سامسونج هذا الإصدار بسرعة مضاعفة في تخزين البيانات مقارنة بالإصدار السابق، كما تدعم نقل البيانات بمتوسط سرعة 1050 ميجا بايت في الثانية، وذلك بفضل معايير USB 3.2 فئة C المستخدمة في وحدة التخزين.

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من جانب أخر تتميز وحدة T7 Touch SSD للتخزين الخارجي بتصميم صغير الحجم يحاكي حجم بطاقة العمل، إلا أنها تقدم للمستخدم سعة تصل إلى 2 تيرابايت في تخزين البيانات.

يذكر أن سامسونج لم تحدد موعد لإطلاق وحدة T7 Touch SSD للتخزين الخارجي للبيع في الأسواق، إلا أن سامسونج كشفت عن الألوان التي تنطلق بها الوحدة من الأسود والفضي.

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