شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بذلة روبوتية جديدة تمكنك من حمل إطار طائرة وزنه 130 رطل بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركتى دلتا وساركوس روبوتيكس، في CES أكبر معرض للالكترونيات الاستهلاكية بلاس فيجاس، عن بدلة روبوتية يمكنها حمل إطار طائرة يبلغ وزنه 130 رطل بسهولة، وقد تكون شركة دلتا معروفة بطائراتها، ولكن الهيكل الخارجي الجديد هو منتجها المبتكر، الذى سيساعد كثيرا فى التطبيقات التجارية والثقيلة، ويطلق عليه Guardian XO، حيث إنه هيكلًا خارجيًا لكامل الجسم البشرى لحمايته ومساعدته على تبنى قدرات خاصة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن العرض توضيحي للبدلة الكهربائية بالمعرض، كان أول عرض عام على الإطلاق للجهاز، حيث أظهرت دلتا وشريكتها ساركوس روبوتيكس قدرات الهيكل الخارجي.

وظهر شخص يسمى بن خلال العرض وهو يرتدى هذه البدلة الضخمة، الذي قال للحضور إنه يتدرب على ارتدائها لمدة أربعة أشهر فقط، مضيفا "إنها آلة مريحة للغاية، ويمكنني أن أتحرك وكأنني لم أرتديها".

كما أنه باستخدام أذرع الهيكل وزوج من الأذرع المعدنية أو الأصابع، أظهر بن كيف استطاعت البدلة التقاط إطار لطائرة يبلغ وزنها حوالي 130 رطلاً، وكان هذا الوزن لا يزال أقل بكثير من قدرة الذروة للبدلة البالغة حوالي 200 رطل.

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تتطلب هذه الحركة عادةً فريقًا بأكمله لنقل إطار طائرة، لكن تصميم البدلة ليكون لها تأثير منخفض على مرتديها وله وزن مكافئ لارتداء حقيبة الظهر.

كما أن أن البدلة الروبوتية تمكن مرتديها من القيام بمجموعة واسعة من الحركات، مما يعني أن مرتديها يمكن أن يمشي للأمام والخلف، بالإضافة إلى تحريك أذرعه في أي اتجاه.

وتعمل البدلة الروبوتية باستخدام زوجًا من بطاريات الليثيوم القابلة للتبديل السريع، مما يعني أنه يمكن تغييرها أثناء استمرار تشغيل الجهاز، ويمكن تشغيل الجهاز لمدة ثماني ساعات في كل مرة.

ويعد الأمر الأكثر إثارة حول الهيكل الخارجي هو أن الجهاز سيتم طرحه في الأسواق قريبًا نسبيًا، وسيقدم وحدات الإنتاج في أواخر عام 2020.