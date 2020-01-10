شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فيس بوك يعرض إعلانات مضللة عن اللقاحات ويرفض إزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Buzzfeed news الأمريكى عن استضافة موقع فيس بوك لإعلانات مضللة تدعى كذباً أن لقاح السعال الديكى غير آمن، على الرغم من قواعد الشبكة الاجتماعية الخاصة التى تحظر التضليل بشأن اللقاحات فى الإعلانات، إذ يقول أحد الإعلانات: "هل اللقاح هو الخيار الأفضل؟ ويقول آخر: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فما هو؟، اضغط أدناه للحصول على دليل مجانى لمرض السعال الديكي".

وأوضح متحدث باسم فيس بوك موقع BuzzFeed News أن هذه الإعلانات لا تقوم بانتهاك لأي من سياساته، إذ قال: "ليس لدى فيس بوك سياسة تحظر الإعلان بسبب معارضته للقاحات، فسياستنا هى حظر الإعلانات التى تحتوى على معلومات خاطئة عن اللقاح."

يتم عرض إعلانات مكافحة لقاح السعال الديكى بواسطة Earthley ، وهى شركة أدوية بديلة مقرها أوهايو وتعود ملكيتها لكاترين وبنيامين تيتي، وتعد Earthley هى فرع من مدونة الطب البديل Modern Alternative Mama، التى قامت بجمع أكثر من 70،000 متابع على فيس بوك على مدار السنوات العشر الماضية، وترتبط الإعلانات، التى يتم عرضها منذ 9 ديسمبر، بصفحة مقصودة تتيح للناس تنزيل ملف PDF مجانى من موقع Earthley على الويب.

تزعم الاعلانات زيفًا أن لقاح السعال الديكى يحتوى على مستويات من عنصر الألمنيوم الذى يمكن أن يسبب أضرارًا عصبية، بينما تعتبر منتجات Earthley - مثل مسحوق فيتامين C ومزيج من الأعشاب - تعد بديل فعال.

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وقال متحدث باسم فيس بوك: "إننا نعالج المعلومات الخاطئة عن اللقاحات على فيس وك وانستجرام من خلال تقليل توزيعها وربط الناس بمعلومات موثوقة صادرة من خبراء فى هذا الموضوع، ونتشارك مع منظمات الصحة العامة الرائدة، مثل منظمة الصحة العالمية، التى حددت علانية خدع اللقاحات، وإذا ظهرت هذه الخدع على فيس بوك، فسنتخذ إجراءات ضدها، بما فى ذلك رفض الإعلانات".