إغلاق شاشة اللاب توب في ويندوز 10

قد ترغب في إغلاق شاشة الابتوب دون فصل الجهاز أو دون الإنتظار حتى تصل إلى مدة الوقت الغير مستخدم والتي تقوم بالإغلاق بعدها بشكل تلقائي، مثلاً قد ترغب في إغلاق الشاشة فوراً لتشغيل بعض الملفات الصوتية في الخلفية أو حتى لتوصيل الجهاز بشاشة خارجية وغيرها من الأمور.

وبينما كل الطرق الموجودة داخل ويندوز 10 والمبنية بداخله تعتمد إما على إنتظار عداد معين أو وقت معين حتى تقوم الشاشة بإغلاق نفسها بشكل تلقائي هناك تطبيقات طرف ثالث يمكنك أن تستخدمها بشكل بسيط وسريع لتتمكن من إغلاق الشاشة بسهولة وبضغطة زر.

إغلاق شاشة اللاب توب دون فصل الجهاز :

بالطبع جميع البرامج التي سنذكرها اليوم هي برامج طرف ثالث يمكنك تحميلها وهي مجانية وآمنة للغاية لذا لا تقلق من هذه الأمور.

برنامج ScreenOff :

يعتبر هذا البرنامج واحد من البرامج المشهورة والمحبوبة في هذه النقطة، وهو برنامج مجاني وصغير للغاية وأيضاً سريع جداً في العمل.

يمكنك بسهولة إغلاق شاشة اللاب توب في ضغطة واحدة وبشكل سريع للغاية، لا تحتاج إلى تحميل أي برامج أو أكواد معينة لكي يعمل البرنامج بطريقة مناسبة، كما أن البرنامج لا يتطلب أي عملية تثبيت مسبقة له .

تحميل البرنامج مجاناً.

برنامج Turn Off Screen :

هذا البرنامج صغير للغاية ولكنه قد يأخذ وقتاً أطول قليلاً من Screenoff حتى يعمل، الأمر بسيط للغاية عندما بتشغيل هذا البرنامج وهو ملف بصيغة Bat. فإنه يقوم بإرسال أمر إلى الشاشة لتغلق تلقائياً.

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عندما تفتح البرنامج من خلال Powershell فإنه يقوم بإرسال الأمر تلقائياً وبشكل سريع ولكن إن فتحته من خلال CMD ستحتاج إلى إرسال أمر التشغيل يدوياً.

بالطبع لا أنصح بهذا البرنامج للمبتدأين.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

برنامج Turn Off Monitor :

يوفر لك هذا البرنامج مجموعة من الإختيارات لتتمكن من إغلاق شاشة اللاب توب بشكل سريع للغاية دون أن تواجه أي تعطيل أو مشاكل، يمكنك من خلال البرنامج إرسال الأمر عن طريق إختصار على الكيبورد أو ضغط زر على قائمة Taskbar أو من خلال إختصار على سطح المكتب.

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