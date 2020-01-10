حماية واتساب بإستخدام البصمة على الهاتف

يمكنك حماية واتساب بإستخدام البصمة على أي نوع من الهواتف تمتلكه سواءً كان أندرويد أو IOS طالما كان هاتفك يدعم مثل هذه الطرق للحماية وهي أغلب الهواتف في يومنا هذا، أيضاً لن يختلف إن كان الهاتف يدعم FaceID أو بصمة الإصبح فقط فأي بصمة ستجدي وتعمل مع حماية واتساب.

بالطبع حماية واتساب الخاص بك هامة جداً خاصة إن كنت تستقبل عليه رسائل حساسة لا ترغب في أن يقرأها أي شخص أو أن تصل المعلومات الحساسة لأي شخص يمكنه الوصول إلى هاتفك وبالطبع لن تجد حماية أفضل من الحماية المدمجة في الهاتف نفسه سواءً كانت لوجهك أو الإصبع.

حماية واتساب بإستخدام البصمة على الأندرويد :

يجب على الأقل أن يكون هاتفك يعمل بنظام أندرويد 6.0 أو أعلى وبالطبع أن يكون الهاتف مزوداً ببصمة منذ البداية.

الخطوات :

قم بتشغيل تطبيق واتساب على هاتفك

الآن قم بالضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة بأعلى الشاشة في الزاوية اليمنى ثم إنتقل إلى Setting

توجه إلى Account أو حساب

توجه الآن إلى Privacy أو خصوصية

توجه إلى أسفل الشاشة حتى تجد كلمة Fingerpint Lock وقم بالضغط عليها.



سيظهر لك الآن رسالة تسألك إن كنت ترغب في تفعيل حماية البصمة.

عندما تضغط على إختيار التفعيل ستجد الهاتف يطلب منك تأكيد البصمة المدخلة

عندما تدخل البصمة سعطيك إختياراً من ثلاثة إما إغلاق التطبيق مباشرةً أو بعد مضي دقيقة واحدة أو بعد 30 دقيقة.

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حماية واتساب بالبصمة على IOS :

يجب أن يكون هاتفك على الأقل بنظام تشغيل IOS 9 لتحمل حماية الواتساب بالبصمة.

بطريقة مشابهة لما قمنا به على الأندرويد توجه إلى إعدادات التطبيق ومن ثم إتبع نفس خطوات الأندرويد ولكن ستقوم بالضغط على Screen Lock في إختيار privacy بدلاً من Fingerprint lock ومن داخل التطبيق ستقوم بتفعيل الخاصية وإختيار الوقت الذي سيغلق فيه التطبيق الشاشة.

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