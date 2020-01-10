كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Gimdow”…قفل ذكي يمكن تثبيته في دقائق

متابعة-سنيار: تم تصميم Gimdow smart Lock خصيصًا للعمل مع معظم الأقفال الأمريكية والأوروبية ويمكن تثبيته في دقائق معدودة بفضل تصميمه الفريد الذي يعمل مع القفل المثبت بالفعل ولا يتطلب أي حفر أو تلف لأبوابك.

“ما عليك سوى إلصاق القفل في بابك باستخدام لاصق متين ولكنه قابل للإزالة، وللتثبيتات الدائمة، استخدم البراغي ومفك البراغي المرفقة مع Gimdow. ”

تشمل الميزات الأخرى اتصال Bluetooth المشفر، تطبيق الهاتف الذكي لكل من أجهزة Android و iOS وثلاث طرق مختلفة للدخول، المفتاح الميكانيكي، الكود أو عبر تطبيق الهاتف الذكي.

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القفل الذكي Gimdow يتوفر بخصم 55٪، عبر Indiegogo.