كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| إطلاق “Huawei Mate30 Pro 5G” في الإمارات

متابعة-سنيار: أطلقت شركة Huawei الصينية الرائدة في مجال التكنولوجيا هاتفها Huawei Mate30 Pro 5G الذي طال انتظاره للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة.

وفقا لشركة Huawei، سيكون جهاز Mate30 Pro 5G متاحا للطلبات المسبقة بدءا من 15 يناير بسعر 3،899 درهم.

سيحصل كل عميل قدم طلبه مسبقا على جهاز تثبيت DJI OSMO Mobile 3، شاحن سيارة لاسلكي Supercharge من Huawei، وضمان حصري لمدة عامين.

سيكون الهاتف الذكي متاحا للشراء عبر متاجر Huawei ومجموعة مختارة من تجار التجزئة في الإمارات العربية المتحدة في 23 يناير.

يعد Mate30 Pro 5G واحدا من أول هواتف 5G في السوق الإقليمية، وهو يأتي بلونين جديدين، وكاميرا رئيسية قوية بدقة 40 ميجابكسل وبطارية كبيرة ومجموعة شرائح Kirin 990 5G ذات القدرة الفائقة.

وفقا للشركة، فإن جهاز Mate30 Pro 5G’s Kirin 990 5G يدعم شبكة اتصال كاملة 2G / 3G / 4G / 5G ، و 5 G NSA (شبكة غير قائمة بذاتها) و 5 G SA (شبكة مستقلة).

عندما يتم تطبيق 5G SA بالكامل، ستتمكن مستخدمي Mate30 Pro 5G من الوصول إلى سرعات شبكة أعلى، وعرض نطاق ترددي أكبر، وزمن وصول أقل، حسبما ذكرت الشركة.

كما يدعم الهاتف الرئيسي (5G + 4G) بطاقتي سيم واحدة تدعم شبكة 5G والثانية تدعم شبكة 4G، وعندما تكون إحدى بطاقات SIM في مكالمة، لا يزال بإمكان الأخرى استقبال المكالمات والوصول إلى الإنترنت.

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تدعم شاشة Mate30 Pro 5G التحكم بالإيماءات التي تتيح للمستخدمين إكمال المهام دون لمس الشاشة، ومن خلال تفاعل الشاشة بدون تلامس، يمكن للمستخدمين إكمال المهام بإيماءات مثل الانزلاق لأعلى ولأسفل أو التوقف لالتقاط لقطة شاشة.

يحتوي جهاز Mate30 Pro 5G أيضا على كاميرا SuperSensing Cine مع كاميرا CMP بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا استشعار عميقة ثلاثية الأبعاد.

تدعي شركة Huawei أن هذه هي أول كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل في العالم، بما في ذلك كاميرا CMP 40 ميجا بكسل التي تدعم فيديو ISO 51200 فائق الإضاءة المنخفضة، وفيلم فائق الحركة بسرعة 7680 إطارا في الثانية.

يأتي الهاتف ببطارية كبيرة 45000 مللي أمبير في الساعة وتقنية SuperCharge من هواوي.

وكشفت Huawei عن أنها توفر للمستخدمين خيار شحن لاسلكي عكسي أسرع لشحن الأجهزة احتياطيا بسرعة.

ميزة ذكية أخرى هي ميزة AI Private View التي تمكن الهاتف من تحديد وجه المستخدم وإخفاء المحتوى تلقائيا عند اكتشاف وجوه إضافية.

كما هو معلوم، لن يقدم Mate30 Pro 5G خدمات Google Mobile ولكن سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى التطبيقات من Huawei AppGallery المثبت مسبقا في الجهاز.