كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| OnePlus تكشف عن نموذج هاتف بكاميرا غير مرئية

متابعة-سنيار: في معرض CES لهذا العام، كشفت OnePlus عن نموذج هاتف يحتوي على على نظام كاميرا غير مرئية.

بعد شراكتها مع McLaren في الماضي، فإن النموذج مستوحى من السيارة الرياضية 720S Spider.

في المقدمة، يبدو الهاتف متطابقا مع كاميرا الصور الشخصية المنبثقة OnePlus 7 Pro، بينما الجزء الخلفي من Concept One مصنوع من جلد ناعم شبه حبيبي بلون برتقالي مكلارين.

يأتي الهاتف مع زجاج كهروكيميائي يتحول إلى اللون الأسود عند عدم استخدام الكاميرات الخلفية، مما يعطي شريط الكاميرا الأسود مظهرا سلسا تقريبا.

يفيد الأشخاص الذين أتيحت لهم الفرصة لفحص OnePlus Concept One شخصيًا أن تغيير زجاج الكاميرا يستغرق نحو ثانية واحدة من الأسود إلى الشفاف أو العكس.

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وعند فتح تطبيق الكاميرا على الهاتف الذكي الخاص بك والاستعداد لالتقاط صورة، يجب أن يكون لمستشعرات الصور رؤية واضحة، وعند إغلاق التطبيق، يبدو أن الكاميرات قد اختفت.

يتميز الهاتف أيضا بمرشح كثيف محايد كلما كنت في المناطق ذات الإضاءة القوية، وكل ما عليك القيام به هو إدخال وضع Pro في تطبيق الكاميرا ويظهر مرشح ND في الزاوية اليمنى.

لا تلتزم OnePlus بوضع هذا الهاتف الذكي في السوق، لكن تقديم أفكار جديدة في معرض إلكترونيات كبير يبدو أنه أداة فعالة لقياس الاهتمام بهذه الأفكار.