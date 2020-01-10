كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| Radacat متعقب GPS لا يتطلب أي اتصال خلوي أو اشتراك

متابعة-سنيار: Radacat عبارة عن متعقب GPS في الوقت الفعلي لا يتطلب أي اتصال خلوي أو اشتراك، يوفر طريقة سهلة للتواصل وتحديد مكان أصدقائك أثناء عدم الاتصال بالشبكة.

لا يتطلب RADACAT خدمة خلوية أو خدمة Wi-Fi ولا توجد رسوم شهرية، ويعد GPS Messenger 2 و Mini Tracker من الجيل الثاني من أجهزة RADACAT، مع تحسين الموثوقية، وزيادة المدى، ووحدة GPS مدمجة، وواجهة تطبيق جديدة، ومتوافقة مع الجيل الأول من المنتجات. ”

“تتيح لك تقنيات True GPS و LoRa إنشاء شبكتك الخاصة أو الانضمام إلى شبكة Radacat Public Mesh Network مع مستخدمي Radacat الآخرين في منطقتك.

قم بتنزيل خرائط HD لمغامرات خارج الشبكة، ثم حدد موقع أو مشاركة موقع أو تعيين نقطة اجتماع مع مجموعتك، ثم أرسل رسائل نصية إلى أصدقائك ومستخدمي Radacat الآخرين في منطقتك.

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RADACAT ميني GPS مثالي للحيوانات الأليفة، وهو أنيق، صغير الحجم وخفيف الوزن، يمكن تعليقه على طوق الكلب، أو على الأمتعة، أو حقيبة الكاميرا أو حول معصم شخص ما، فهو صغير الحجم، مع قدرة طويلة المدى تبلغ 6 أميال ووظيفة SOS. ”

جهاز تعقب GPS يتوفر للدعم عبر Indiegogo بخصم 43 ٪.