تكنولوجيا: مساعد جوجل الرقمي يأتي قريباً بميزة جدولة الأنشطة والأحداث للمستخدم #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020 عن مجموعة من المميزات الجديدة التي تقدم من الشركة في مساعدها الرقمي خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن ميزة جدولة أنشطة المستخدم.

تعد ميزة جدولة أنشطة المستخدم واحدة من المميزات المطلوبة من مستخدمي مساعد جوجل الرقمي، والتي تضاف قريباً لتتيح للمستخدمين إلقاء أوامر تذكير بحدث محدد على مساعد جوجل الإفتراضي، ليعود المساعد الرقمي بتذكير وتنبيه المستخدم بالحدث في الوقت المحدد من المستخدم سابقاً.

أشارت شركة جوجل لبعض المميزات التي تقدم في مساعد الرقمي هذا العام، والتي تشمل مميزات دعم خصوصية المستخدم بشكل أكبر، إلى جانب مميزات تدعم تعزيز آداء المساعد الرقمي لدعم المستخدم في مهام أكثر.

Advertisements

وتتيح ميزة جدولة الأنشطة والمهام الحصول على دعم من مساعد جوجل في تذكير المستخدم ببعض المهام المقرر تنفيذها في وقت محدد.

أيضاً يمكن لتحسينات الخصوصية في مساعد جوجل الرقمي أن تدعم المستخدم في تحسين إعدادات الخصوصية في متصفح جوجل على سبيل المثال، كما يمكن طرح سؤال على المساعد الرقمي حول تخزين البيانات الصوتية الخاصة بالمستخدم، حيث يعمل المساعد الرقمي على إرسال رابط لضبط إعدادات الخصوصية عبر الهاتف.

المصدر

اعلان

