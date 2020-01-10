تكنولوجيا: ثغرة في تطبيق TikTok تؤدي إلى إختراق محتوى الفيديو الخاص بالمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت شركة الأبحاث Check Point ثغرة في تطبيق مشاركة الفيديو TikTok تؤدي إلى إختراق محتوى الفيديو الخاص بالمستخدمين.

يواجه تطبيق TikTok الكثير من الإنتقادات في الآونة الأخيرة نتيجة لرصد بعض الثغرات الأمنية التي تؤدي إلى إختراق خصوصية المستخدمين في التطبيق، حيث يعمل المتسللين على إرسال رسائل زائفة من مطوري تطبيق TikTok مع رابط يسمح للمتسللين الدخول إلى محتوى الفيديو الخاص بالمستخدم عند النقر على الرابط الذي يظهر في الرسائل.

وتتيح هذه الثغرة إختراق وتحميل محتوى الفيديو من حساب المستخدم الخاص، كما تتيح للمتسللين تغيير وحذف إعدادات الحساب، مع إمكانية تغيير خصوصية نشر المحتوى على التطبيق، حيث يعمل المتسلل على تحويل النشر إلى عام كبديل للنشر الخاص.

Advertisements

كما أكدت Check Point على أن الثغرة الأمنية تتيح أيضاً إعادة توجيه المستخدم إلى مواقع ضارة تظهر بواجهة زائفة تحاكي تطبيق TikTok، ولقد أخطرت شركة Check Point العاملين على تطبيق TikTok بالثغرة الأمنية في شهر نوفمبر من العام الماضي، كما قدم التطبيق معالجة لهذه الثغرة بالفعل.

يذكر أن تطبيق TikTok إستطاع أن يضم 1.5 مليار مستخدم في الأسواق العالمية خلال عامين ونصف منذ إنطلاق التطبيق خارج السوق الصيني.

المصدر

اعلان

