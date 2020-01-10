تكنولوجيا: LG تؤكد على خططها لتحسين قسم الهاتف بحلول 2021 في مؤتمر #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الرئيس التنفيذي لشركة LG خلال فعاليات مؤتمر CES على أن الشركة تستعد لتعزيز قسم الهاتف وإضافة بعض التغييرات التي تحقق النجاح لإصدارات LG من جديد وذلك بحلول عام 2021.

تواجه شركة LG إنخفاضاً سريع في حصتها السوقية في سوق الهاتف خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العملاق الكوري لا تخطط للخروج من المنافسة في سوق الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة، حيث أكدت الشركة على خططها لتحسين آداء قسم الهاتف خلال العام المقبل.

ولقد أكد Kwon Bong-seok الرئيس التنفيذي لشركة LG خلال فعاليات CES التي عقدت في فيجاس، على أن الشركة في طريقها للتوسع بإصداراتها من قسم الهاتف، حيث تقدم الشركة تشكيلة جديدة من الهواتف الذكية تأتي بمميزات جديدة تدعم جذب قطاع المستخدمين من جديد لهواتف LG.

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من جانب أخر لم يقدم Kwon Bong-seok تفاصيل دقيقة حول الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط LG لإضافة مواصفات تنافسية تتفوق بها على إصدارات عمالقة تصنيع الهاتف.

يذكر أن مبيعات LG من الهواتف الذكية إنخفضت بنسبة 25% سنوياً، إلا أن LG حرصت على خفض خسائر الشركة التشغيلية في الربع الثالث من عام 2019، كما تعتمد الشركة على المنافسة في السوق المحلية في البداية مع إصدارات الشركة من هواتف 5G.

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