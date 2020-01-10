شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول "تكييف" صديق للبيئة يستخدم الماء بدلاً من المواد الكيميائية الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة، ىظهر مكيف هواء CES أكبر معرض للالكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، صديق للبيئة، مصمم خصيصا لمكافحة تغير المناخ، حيث يستخدم المكيف HomeCool، المصمم من جانب شركة ناشئة في بنسلفانيا، الماء لتبريد منزلك بدلاً من مركبات الكربون الكلورية الفلورية التقليدية التي تنبعث منها غازات الدفيئة، وتقول الشركة إن الجهاز نظيف للغاية بحيث يمكنك شرب الماء الذي يخرج منه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقول الشركة إن جهازها يقلل من استهلاك الكهرباء بنسبة 90%، كما أن المياه التى تنتج منه صالحة للشرب وكل جزء من الجهاز قابل لإعادة التدوير.



فريق ميكف الهواء دون انبعاثات

وأظهرت الأبحاث أن مكيفات الهواء تنتج حوالي ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، وهذا بدوره يخلق كارثة بيئية.

وكان هدف الشركة مكافحة هذه المشكلة من خلال طريقة جديدة لتبريد المنازل وأماكن العمل خلال أشهر الصيف الحارة، وأطلقت منتجها HomeCool في لاس فيجاس لإعطاء العالم فرصة لرؤيته للمرة الأولى.

Advertisements

وأوضحت الشركة في بيان "يوفر HomeCool تكييفًا نظيفًا للمنازل التي تستخدم الغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية الحرارية في المستقبل".

وأضافت الشركة: "لا يستخدم المنتج مبردًا ضارًا، وبدلاً من ذلك يستخدم أربعة عناصر طبيعية فقط، الأرض والماء والنار والهواء."

ووصفت الشركة الآلية بكونها تقنية نظيفة تستخدم المناخل الجزيئية في وحدات مختومة من فراغ مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتم تجهيز المنتج بأحدث خيارات التكنولوجيا مثل المستشعرات اللاسلكية، وكاشفات الحركة، ومكبرات صوت أليكسا.

ولم تستخدم الماء النقي كمبرد وحيد للتكييف، بل يتم تشغيل مكيف الهواء أيضًا بالغاز الطبيعي في محاولة لتقليل 13% من الكهرباء المستخدمة في جميع أنحاء العالم لتشغيل هذه الآلات.