الأرصاد تحذير من طقس الجمعة.. أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيها بشأن حالة الطقس في الأيام الأربعة المقبلة بمختلف المناطق والمحافظات، حيث يشهد هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد بجانب أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا، وتمتد خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.
وقالت الأرصاد الجوية إن الطقس يشهد بخلاف نشاط الرياح المستمر لليوم الثاني، إحساسا متزايدا بالبرودة، وسقوط الأمطار.
ويشهد يوم السبت والأحد طقسا مائلا للبرودة على كافة الأنحاء، ويصبح شديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتراوح سرعة الرياح من خفيفة لمعتدلة.
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