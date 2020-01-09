تطبيق أطلقه يوتيوبر شهير يحقق أكثر من مليون تنزيل في أسبوعين

قال موقع (ذا فيرج) The Verge إن تطبيقًا أطلقه منشئو محتوى شهير على موقع يوتيوب يحظى بانتشار واسع بين عشاق، إذ شهد أكثر من مليون عملية تنزيل في مدة وجيزة جدًا.

وكان المدون المرئي السلوفاكي (ديفيد دوبريك) قد أطلق قبل نحو أسبوعين تطبيقًا جديدًا باسم David’s Disposable على متجر (آب ستور). ويهدف التطبيق إلى إعادة إحياء ذكريات الكاميرات التقليدية ذات الأفلام التي تُعالج في الأستوديوهات قبل إرسالها إلى المستخدم.

ويُذكر في وصف التطبيق أنه يتيح للمستخدمين التقاط الصور أثناء اليوم، ثم انتظارها لليوم الثاني في تمام الساعة 9 صباحًا، حينئذ سيحصل المستخدم على إشعار على شكل ظرف فيه الصور التي التقطت، وذلك غرار الظروف التي كانت تُرسل فيها الصور أيام الكاميرات التقليدية. ويمتاز التطبيق أيضًا بأنه يتيح للمستخدمين فعلًا طلب طباعة الصور لتُرسل من التطبيق مباشرةً إلى البيت.

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وقال موقع (ذا فيرج): إنه علم من مصدر مطلع أن التطبيق حقق أكثر من مليون تنزيل في أقل من أسبوعين على إطلاقه. هذا ويتوفر التطبيق للتنزيل مجانًا ولكن ستكون هناك إعلانات، ولكن يمكن للمستخدم دفع 0.99 دولار أمريكي للحصول على اشتراك ممتاز.

ويُلاحظ أن التطبيق أصبح من أسرع التطبيقات نموًا على متجر (آب ستور)، إذ إنه يأتي بعد تطبيق خدمة البث Disney+، وتطبيق إنستاجرام. ولكنه الآن ليس ضمن قائمة أكثر التطبيقات تنزيلًا، ومع ذلك فهو لا يزال ضمن قسم (تطبيقات نحبها) Apps We Love.

هذا ويمكن تنزيل التطبيق من متجر آب ستور لمستخدمي هواتف آيفون.