جوجل تعتزم حل مشكلة الإشعارات المزعجة في كروم

قالت شركة جوجل إن الإصدار القادم من متصفح الويب التابع لها كروم سوف يأتي مع ميزة تقلل من الإشعارات التي ترسلها مواقع الويب، وذلك في محاولة لحل مشكلة الإزعاج التي تتسبب بها تلك المواقع.

وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة إلى أن الإشعارات على الويب تمكن مستخدمي الويب من استقبال تحديثات مهمة حتى حين لا يتفاعلون مع المواقع. وتعد الإشعارات قدرة أساسية لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك: التراسل، والتقويم، وخدمات البريد الإلكتروني، وخدمات مشاركة الركوب، وشبكات التواصل الاجتماعي، وحتى خدمات التوصيل.

ولكن الإشعارات أيضًا تمثل مصدرًا شائعًا للإزعاج، إذ إن العديد من مواقع الويب تطلب إذنًا بإمكانية إرسال الإشعارات منذ الزيارة الأولى بدلًا من انتظار فهم غاية المستخدم من الزيارة وتاريخ الزيارات. لذا فإن متصفح كروم 80 سوف يأتي لحماية الإشعارات بصفتها خدمة مفيدة للمستخدمين.

وأوضحت جوجل أن كروم 80 سوف يعرض – تحت ظروف معينة – واجهة مستخدم جديدة وأهدأ لأذونات الإشعارات للتقليل من المقاطعات الناجمة عن طلبات تفعيل إرسال الإشعارات. وسيكون بإمكان المستخدمين اختيار تمكين واجهة المستخدم الجديدة يدويًا في الإعدادات، في حين سوف تُفعّل الواجهة تلقائيًا للمستخدمين الذين يمنعون طلبات أذونات الإشعارات عادةً، وللمواقع التي غالبًا ما يرفض المستخدمون طلباتها.

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وقالت الشركة: إنها تعتزم في وقت لاحق من عام 2020 تفعيل إجراءات إضافية لمواقع الويب المزعجة باستخدام الإشعارات للإعلانات، والبرمجيات الخبيثة، والأغراض الخادعة.

وأضافت جوجل أن واجهة المستخدم الجديدة لأذونات الإشعارات ستكون متاحةً لمتصفح كروم على كل من الأجهزة المحمولة، والمكتبية. هذا ومن المتوقع إطلاق متصفح كروم 80 في 4 شباط/فبراير المقبل.