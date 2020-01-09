شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة ناسا تلتقط من الفضاء صورة للدش نيزكى والشفق القطبى على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخذ رواد الفضاء من المحطة الدولية عدة صور للأرض والقمر خلال دورانهم فى المدار، ومن بينها صورة التقطتها الرائدة كريستينا كوتش، حيث تظهر دش نيزكى مع ظاهرة الشفق القطبى على الأرض من الفضاء، فتدور المحطة الفضائية الدولية حول الأرض على ارتفاع حوالي 250 ميلًا، مما يعني أن المحطة الفضائية تقوم بحوالي 16 رحلة حول الأرض كل يوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، التقطت الرائدة دش Quatrantids Meteor Shower النيزكى، إلى جانب الأنوار الشمالية "الشفق القطبى" فى صورة جديدة، حيث سجلت كوتش أيضا رقماً قياسياً لأطول رحلة فضاء من جانب امرأة.



شفق قطبى ودش نيزكى

ونشرت كوتش الصورة على حسابها بتويتر، حيث كتبت "هل تستطيع رؤية تساقط الشهب من الفضاء؟ انظر.. نعم!"

وأضافت: "الدش النيزكى الأول من العقد الجديد، وكنا محظوظين بما فيه الكفاية لالتقاطه من محطة الفضاء الدولية، جنبا إلى جنب مع الأضواء الشمالية".

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رد العديد من مستخدمي تويتر على الصورة للتساؤل عن مدى أمان محطة الفضاء الدولية أثناء تساقط الدش النيزكى.

وأوضح دانييل هووت، مسؤول الشؤون العامة في وكالة ناسا: "ستقوم محطة الفضاء الدولية عادةً بالمناورة بعيدًا عن الهدف إذا تعرضت لخطر الإصطدام، ويحدث هذا عادةً مرة واحدة في السنة، وكانت هناك 23 مناورة لتجنب الحطام في تاريخ المحطة".

وينتظم رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بنشر الصور لمشاهدتهم المختلفة للكوكب، وفي الشهر الماضي، التقطت رائد الفضاء ناسا جيسيكا مائير صورة جميلة لنهر الأمازون.