شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقرر إعطاء 5 مستخدمين للآيفون جوائز مالية ضخمة.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن عزمها إعطاء 5 مستخدمين لهواتف أيفون جوائز مالية ضخمة، إذ تستضيف الشركة مسابقة لاختيار أفضل صور ليلية تم التقاطها على أجهزة iPhone 11 و 11 Pro و 11 Pro Maxes، وتبدأ المسابقة اليوم، ويجب على الراغبين المشاركة بتقديم الصور بحلول 29 يناير، ويمكن مشاركة التقديمات على حساب الشركة على كل من انستجرام أو تويتر، باستخدام هاشتاج "#ShotoniPhone" و "#NightmodeChallenge"، ويجب أن يذكر المصورون نوع هاتف أيفون الذى استخدموه لالتقاط الصورة فى التسمية التوضيحية، كما أكدت أبل إنه يمكن إرسال الصور عبر البريد الإلكترونى أيضا للحفاظ على الجودة.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، أوضحت أبل أنها تعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب تقدير المصورين المميزين على عملهم، لذا ستقدم مقابل مادى للفائزين الخمسة، لكنها لم تحدد المبلغ الذى ستقدمه الذى قررت مكافأتهم به.

تم تقديم الوضع الليلى على أجهزة أيفون التى تم الإعلان عنها فى سبتمبر الماضى، وهى iPhone 11 و 11 Pro و 11 Pro Max ، ويعمل هذا الوضع الذى يعزز جودة الصورة فى ظروف الإضاءة المنخفضة تلقائيًا دون تدخل من المستخدم.

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ويمكن للمصورين تعديل الصور قبل إرسالها بتطبيق الصور، لكن أبل لا تقصر المستخدمين على ذلك. يمكن أيضًا تقديم الصور التى تم تعديلها فى تطبيقات الجهات الخارجية.

وجندت الشركة بعض المتخصصين البارزين لاختيار الصور الخمس الفائزة، والتى سيتم الكشف عنها رسميا فى 4 مارس، ومن بينهم جون ماكورماك، الذى ظهر عمله فى TIME واليونسكو، ومالين فزهاى، الذى صور لصحيفة نيويورك تايمز، وفيل شيلر.

سيتم عرض الصور المختارة على موقع أبل على الويب وحسابها على انستجرام، ومن المحتمل استخدامها فى الحملات الرقمية ومتاجر أبل.