تعرف على الفرق بين Android UI واجهات اندرويد المختلفة

ما معنى واجهة اندرويد او Android UI ؟. كثيراً ما تقرأ مواصفات هاتف و عندما تقرأ معلومات النظام تجد انه مكتوب اسم النظام و بجانبه انه يعمل بواجهة ما. فما هذه الواجهة و كيف تختلف من جهاز لآخر رغم ان كل هذه الهواتف بنظام اندرويد؟. هذا ما سنعرضه في هذا المقال. ما الفرق بين واجهات الأندرويد و ما الميزة الكبرى في كل واجهة. اكمل قراءة هذا المقال

واجهات اندرويد Android UI المتناولة في هذا المقال

Samsung One UI

Xiaomi Miui

Oppo / Realme Color OS

OnePlus Oxygen OS

Pixel Android UI

Vivo Funtouch OS

Huawei EMUI

مصطلحات مهمة

AOSP

هذا المصطلح مهم جداً لأنه اساس كل ما هو قادم. ما معنى AOSP ؟. هي اختصار لجملة Android Open Source Project. و هذا هو النظام في حالته الخام تماماً. حالته التي تصدره Google بدون اي تعديل. قبل حتى ان تقوم بتخصيصه لهواتف Google Pixel. هذه الحالة تحمل فقط كل البرامج و الأدوات المبدأية التي تحتاجها. هذه الحالة تحصل عليها الشركات و تبدأ في التعديل عليها لتصل الى الواجهات المختلفة لها و التي تجدها امامك على الجهاز

واجهة

و هذا هو المصطلح الذي تم بناء المقال عليه. ماذا تعني الواجهة؟. في تعاملك مع الهاتف فإنك تتعامل مع عناصر عديدة على الشاشة. شريط الإشعارات يصحبها اختصارات الـwi fi و الـBluetooth و غيرهم. الـLauncher و الأيكونات و التطبيقات التي امامك. هذه هي الواجهة. و تختلف الواجهة من شركة لأخرى بناء على تفضيل الشركة و تخصيصها.

واجهة Samsung One UI

اخذت وقت طويل في التطوير. سامسونج مرت بعدة واجهات حتى وصلت الى واجهتها الأفضل شكلاً حتى الآن. One UI هي واجهة سامسونج المبنية على Android 9 كبداية. و في النسخة الثانية الواجهة مبنية على Android 10. الواجهة معتمدة على تقريب عناصر الواجهة للأسفل. لتصبح اقرب من يدك في الهواتف كبيرة الحجم. بالإضافة الى اضافة تأثير دائري بعض الشئ على الواجهة و عناصر الواجهة.

اعلان One UI 2

الموقع الرسمي

Xiaomi Miui

هي احد اكثر الواجهات استعمالاً حتى الآن. بسبب سيطرة شاومي على الفئات الإقتصادية و الضعيفة. واجهة شاومي تبحث عن فكرة التخصيص بشكل كبير. حيث ان واجهة Miui تدعم التخصيص بشكل رهيب بسبب متجر الـThemes الخاص بالواجهة الذي به Themes عديدة و مميزة. تخصص الهاتف بالكامل تقريباً. بالإضافة الى ارتباط الواجهة بالـXiaomi eco System للمنازل الذكية ان كنت تستعمله.

الموقع الرسمي

Oppo / Realme Color OS

واجهة اخرى من الصين. شركتي Oppo و Realme يتشاركان واجهة Color OS في انتظار اصدار واجهة Realme OS. و لكن حتى هذا الوقت فإن Color OS واجهة تطورت بشدة منذ بداية ارتباطها بتقليد نظام IOS. ثم الى بناء شخصيتها الخاصة. بحثاً عن شئ واحد. و هو المميزات العديدة في مكان واحد بالشكل المميز و المنفرد. فتحاول ان تنفرد عن باقي الشركات بتصميم خاص بها بعيد بشكل كبير عن الواجهات الأخرى.

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فيديو للواجهة

الموقع الرسمي

OnePlus Oxygen OS

هذه احد افضل الواجهات في العالم من رأيي فإن اقوى واجهتين في العالم هما Oxygen OS و One UI. و قد سبق و تحدثنا عن واجهة سامسونج. و لكن عندنا الآن Oxygen OS الواجهة التي تبحث عن تجربة الأندرويد الخامة. ببعض الإضافات المهمة لك كمستخدم. ليست مجرد حشو للمميزات و الإعلان عنها. بل هي مميزات مهمة لك كمستخدم مع تجربة خام و بعض نقاط التخصيص البسيطة Android UI تحبها بشكل كبير. مع موازنتها بين الأداء و البطارية فهي واجهة مفضلة.

الموقع الرسمي

Pixel Android UI

هذه عبارة عن AOSP بتطبيقات Google عليها فقط. لا يوجد بها مميزات اضافية. هذه الواجهة هي اول مرحلة ما بعد الخام. Google لا تريد ان تضع مميزات عديدة زائدة عن الـSoftware في اجهزة Google pixel. و في واجهتها الخاصة. و لكن في النهاية فهذه الواجهة خادمة بشكل كبير للكاميرا. تطبيق Google Camera و ملفات تعريف الكاميرا الخاصة بالـPixel Android UI رائعة و مذهلة. تجعل الكاميرا تقارب الكاميرات الإحترافية. فيمكن ان نقول ان تركيز واجهة Google هو الكاميرات

Vivo Funtouch OS

هذه الواجهة فريدة بعض الشئ. لأنها تنفرد عن نظام Android بأكمله. و تحاول ان تقترب من IOS بعض الشئ. فقامت بفصل الإختصارات عن الإشعارات و جعلت سحب الإشعارات و شريط الإشعارات من اعلى الشاشة. بينما الإختصارات يتم سحبها من اسفل الشاشة. و يبدو ان هذا هو تركيز واجهة Vivo. البحث عن سهولة اللمس و التعامل و التفاعل مع الواجهة. حقيقة الأمر قالواجهة من اسهل الواجهات في التعامل معها. رغم ابتعادها عن نظام Android بشكل كبير.

الموقع الرسمي

Huawei EMUI

واجهة Huawei تحاول ان تركز على التجربة الكلية للهاتف. فهي تبحث عن الأداء مع البطارية. مع بعض التخصيص في نفس الوقت. ليست الواجهة الأفضل على الإطلاق في التخصيص و لكنها تحافظ على اداء الجهاز مع البطارية. الواجهة بها متجر Themes و بها بعض خواص التخصيص. لكنها ليست صديقة للتعديل بشكل كامل. و لكنها على كل حال في النسخ الأخيرة صارت تبحث عن الأداء و البطارية بشكل اكبر. و بعض الشئ الواجهة في تحسن على اي حال.

الموقع الرسمي

مميزات مشتركة

هناك شئ لم اذكره. اغلب الواجهات السابقة تتشارك في اشياء عديدة و هناك مميزات عديدة في كل واجهة تشبه غيرها. و لكن تنفرد عنهم واجهة اجهزة Pixel بأنها لا تمتلك اي من المميزات التي سأذكرها. لذلك فالقائمة التالية هي مميزات مشتركة في كل الواجهات عدا واجهة Pixel

استعمال الذكاء الإصطناعي في التعامل مع التطبيقات

استعمال الذكاء الإصطناعي في التعامل مع البطارية

وضع مخصص للألعاب

ميزة Parallel apps لنسخ التطبيقات (يوجد ميزة Second Space في واجهة شاومي فقط التي تجعلك تضيف مستخدم جديد على الجهاز كأنه هاتف منفصل)

ميزة App locker لقفل التطبيقات بكلمة حماية او بالبصمة

التحكم في وضع الألوان

بالطبع هناك واجهات اخرى مثل LG UX. لم ارد ذكر واجهة LG لأن اجهزة LG لم تعد منتشرة بشكل كبير. و ليس لها الشهرة التي كانت عليها في وقت ماض.