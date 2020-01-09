تكنولوجيا: Linksys تقدم قريباً ميزة مراقبة التنفس والحركة في أجهزة الراوتر #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق أجهزة الراوتر الخاصة بشركة Linksys قريباً بميزة إستشعار ومراقبة التنفس وحركة المستخدم، لدعم مراقبة صحة المستخدمينودعم حماية الخصوصية.

قدمت شركة Linksys ميزة إستشعار الحركة في إصدارات الشركة من أجهزة الراوتر خلال الفترة الماضية، ومن جديد تستعد الشركة لإضافة ميزة جديدة لخط إنتاج الشركة من أجهزة الراوتر، لدعم مراقبة صحة المسخدمين بكفاءة أعلى من خلال إستشعار الحركة والتنفس أيضاً.

عقدت شركة Linksys شراكة مع Origin Wireless التي إشتهرت بتطوير تقنية الذكاء الإصطناعي، لجلب برمجيات Wellness Pods في أجهزة Linksys Velop Tri-Band nodes وواجهة Linksys Aware لدعم مراقبة أنماط التنفس لدى المستخدم، وايضاً مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم.

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ويمكن لأجهزة الراوتر أن تدعم مراقبة الحالة الصحية لكبار السن على سبيل المثال، حيث تعمل على إستشعار سقوط أي من أفراد العائلة من كبار السن، كما يمكن لهذه الميزة أن تعمل بشكل مستقل في أجهزة الراوتر دون الحاجة للإعتماد على الساعات الذكية، أو كاميرات المراقبة، لذا فإنها تدعم خصوصية المستخدم بشكل أفضل.

يذكر أن Linksys لم تحدد موعد لإطلاق Wellness Pods أو السعر الذي ستتوفر به في الأسواق، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشركة ستقدم Wellness Pods في وقت لاحق هذا العام،

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