تكنولوجيا: Philips تجلب ميزة التحكم الصوتي لإضاءة Hue light وTV sync box قريباً #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Philips لدفع تحديث جديد لبرمجيات Hue light وTV sync box والذي يجلب ميزة التحكم الصوتي عبر دعم مساعد Alexa، وSiri، وأيضاً مساعد جوجل الرقمي.

كانت شركة Philips قد أطلقت وحدة Hue Play HDMI Sync خلال شهر سبتمبر الماضي، كما دعمت مزامنة الإضاءة الذكية مع المحتوى الذي يعرض على الشاشة، إلا أن هذا الإصدار المميز بسعر 230 دولار جاء دون دعم لمساعد رقمي للتحكم الصوتي.

وفي تحديث جديد للبرمجيات يقدم من Philips، تجلب الشركة ميزة دعم المساعد الرقمي وجلب التحكم الصوتي لوحدة Hue Play HDMI Sync، على أن يتم دفع التحديث في ربيع هذا العام للأجهزة، حيث سيتاح غلق أو فتح الجهاز عن طريق الأوامر الصوتية.

كما سيدعم تحديث البرمجيات ضبط إعدادات إضاءة Hue أيضاً عن طريق الأوامر الصوتية، إلى جانب التبديل بين أجهزة HDMI، أيضاً يأتي صندوق TV sync box بعدد 5 من منافذ HDMI لدعم جهاز التلفاز مع 4 من منصات الألعاب أو مشغل الوسائط أو دعم أجهزة البث.

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ومن المقرر أن يدعم Sync Box إدراك المشهد لضبط إعدادات السطوع والألوان في المصابيح الذكية، كما يمكن للمستخدم الإختيار بين ثلاثة أنماط في نغمات الإضاءة والألوان، بين نمط مخصص للفيديو، وأخر للموسيقى بينما يأتي النمط الثالث للألعاب، والتي تدعم الضبط عبر تطبيق Hue Sync.

يذكر أن التحكم لصوتي سيتيح للمستخدم إلقاء الأوامر الصوتية لإيقاف وتشغيل Sync Box، أو التبديل بين مدخلات HDMI وذلك عبر التطبيق المخصص.

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