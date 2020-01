Oppo تؤكد عدم قدوم الهاتف Oppo Find X2 مع الكاميرا الأمامية المخفية أسفل الشاشة، وتشوق لمفاجآت أخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - يتطلع الكثيرون إلى الكاميرات الأمامية المخفية أسفل الشاشة من أجل الحصول على الهواتف الذكية ذات الشاشة الكاملة في الأمام. لذلك عندما عرضت لنا شركة Oppo أول نموذج أولي لها في شهر يونيو الماضي، وسمحت للمجتمع التقني بإختباره في حدث Inno Day 2019 الذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي، كانت هناك آمال كبيرة في أن تصل هذه التكنولوجيا إلى هاتف فعلي في العام 2020. ومع إقتراب وصول الهاتف Oppo Find X2، بدا الأمر وكأن هناك فرصة أن نرى تكنولوجيا الكاميرا الأمامية المخفية أسفل الشاشة في هذا الهاتف الرائد المنتظر.

ومع ذلك، لجأ نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oppo، السيد Brian Shen إلى حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية تويتر ليؤكد للجميع أن هذه التكنولوجيا لا تزال غير جاهزة للإنتاج الضخم. وتشير المعلومات الواردة في التغريدة بالتحديد إلى أن هذه التكنولوجيا لن تشق طريقها إلى الهاتف Oppo Find X2 بسبب الصعوبات المرتبطة بالإنتاج الضخم لهذا النوع من تكنولوجيا الكاميرا.

هذا أمر مفهوم لأنه من الصعب تصنيع هذا النوع من الكاميرات والشاشة، فالجزء العلوي من الشاشة أعلى الكاميرا يتكون من مادة شديدة الشفافية مع بنية مُعادة التصميم للبكسلات والتي تسمح بنفاذية الضوء المثلى لمستشعر الكاميرا. ثم هناك أيضًا مسألة جودة الصور. نفذت شركة Oppo مجموعة من الخوارزميات الخاصة لضمان أفضل أداء ممكن للكاميرا، ولكن النتيجة النهائية لا تزال غير مذهلة. ومع ذلك، على الرغم من كل الصعوبات، من المحتمل أن نرى هاتف من شركة Oppo مع كاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة في وقت ما من العام المقبل.

السيد Brian Shen قال أيضًا أن شاشة الهاتف Oppo Find X2 ستكون محور تركيزها وستتباهى أيضًا ” بالكثير من الميزات الرائدة في هذا المجال “. لقد رأينا شائعات حول إمكانية قدوم الهاتف Oppo Find X2 مع تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 50W، ومع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم. على الرغم من أنه لن يضم الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة، فلا يزال Oppo Find X2 هاتفًا يستحق أن تتطلع إليه.

Considering the obstacles of making a smartphone mass production ready, it's unlikely we will see an under-screen camera in #OPPOFindX2, as many have asked.