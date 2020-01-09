تسريب جديد للهاتف LG V60 ThinQ، ويلمح لقدومه مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب اللوحات الزجاجية الخلفية للهاتف LG V60 ThinQ القادم من شركة LG. هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تكشف لنا أن الهاتف LG V60 ThinQ سيكون متوفرًا باللونين الأسود والوردي. ومن المتوقع أن يتم كشف النقاب عن الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في شهر فبراير المقبل، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيحصل بدوره على الملحق LG Dual Screen على غرار الهاتف LG V50 ThinQ الحالي.

يبدو أن فتحة الكاميرا على الهاتف LG V60 ThinQ أوسع، مما قد يشير إلى أن هذا الهاتف سيضم في الغالب أربع كاميرات في واجهته الخلفية. وجدير بالذكر إلى أننا حصلنا في الأونة الأخيرة كذلك على بعض الصور الحاسوبية التي تكشف لنا قدوم الهاتف LG G9 ThinQ مع أربع كاميرات في الخلف، ويبدو أن هذا هو تصميم LG لهواتفها الذكية الرائدة للعام 2020.

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وبغض النظر عن التصميم وعدد الكاميرات، فمن المرجح أن يأتي الهاتف LG V60 ThinQ كذلك مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع المودم Snapdragon X55. وللآسف، نحن نجهل ما هي المواصفات الأخرى التي سيأتي بها الهاتف LG V60 ThinQ، ولكننا نتوقع أن نحصل على المزيد من التفاصيل في قادم الأيام والأسابيع.