تكنولوجيا: تسريبات جديدة حول هواتف Galaxy S20 وS20 Plus وأيضاً S20 Ultra المرتقبة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت هواتف Galaxy S20 وS20 Plus وأيضاً S20 Ultra في تسريبات جديدة مؤخراً جاءت عبر أحد منافذ البيع في المملكة المتحدة، حيث ظهرت قائمة للحافظات الخاصة بهذه الإصدارات.

أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج للإعلان عن هواتف Galaxy S20 وS20 Plus وأيضاً S20 Ultra خلال الفترة القادمة، حيث رصدت الحافظات الخاصة بالهواتف في أحد منافذ البيع في المملكة المتحدة.

كشفت قوائم متجر MobileFun على شبكة الإنترنت، عن الإصدارات الجديدة من الحافظات المخصصة لسلسلة هواتف Galaxy S20، حيث تنطلق الحافظات الجديدة من مستوى تسعير 17.99 جنيه إسترليني إلى 59.99 جنيه إسترليني.

كما تتنوع ألوان الحافظات المخصصة لسلسة هواتف Galaxy S20، أيضاً يختلف مستوى التسعير وفقاً لنموذج الحافظة المخصصة لكلاً من Galaxy S20 أو S20 Plus أو S20 Ultra، حيث تنطلق هواتف سامسونج للمرة الأولى مع إصدار “Ultra”.

وتتضمن نماذج الحافظات التي ظهرت على متجر MobileFun على شبكة الإنترنت نموذج حافظة Kvadrat التي تقدم للإصدارات الثلاثة من هواتف S20، حيث من المتوقع أن تتميز الحافظة بتصميم من النسيج يحاكي حافظات Nest Home Mini أو Google Pixel fabric.

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وتظهر الحافظات الجديدة الخاصة بهواتف Galaxy S20 في قوائم MobileFun بالأسعار التالية:

LED View بسعر 59.99 جنيه إسترليني

LED Cover بسعر 49.99 جنيه إسترليني

Clear View Cover بسعر 49.99 جنيه إسترليني

Leather Cover بسعر 44.99 جنيه إسترليني

Standing Cover بسعر 29.99 جنيه إسترليني

Kvadrat Cover بسعر 29.99 جنيه إسترليني

Silicone Cover بسعر 24.99 جنيه إسترليني

Clear (transparent) Cover بسعر 17.99 جنيه إسترليني.

وتنطلق هذه الحافظات بأكثر من إختيار في الألوان، حيث من المتوقع أن تتوفر الحافظات بكلاً من ألوان الأبيض، الأسود، الوردي إلى جانب اللون الرمادي وأيضاً الفضي، والأحمر والأزرق، ومن المتوقع أن يتوفر إختيار أخر باللون Sky Blue لحافظة Clear View.

يذكر أن التسريبات قد أشارت إلى أن سامسونج تستعد للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S20 في الحدث القادم الذي يعقد في 11 من شهر فبراير، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول حدث سامسونج المرتقب خلال الفترة القادمة.

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