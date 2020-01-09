تكنولوجيا: L’Oreal تعمل على جهاز يقدم حلول مخصصة لمشاكل بشرتك #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة L’Oreal على نظام ذكي للعناية بالبشرة، يُطلق عليه Perso، وهو عبارة عن جهاز موزع يقوم بإخراج كمية قليلة من المنتج والتي يتم تركيبها في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر.

يتم استخدام التطبيق المرافق لإعداد ملف شخصي، التقاط 3 صور لوجهك من زوايا مختلفة وتحديد ما يقلقك. الجهاز سيستخدم نظام L’Oreal Modiface لمسح صورك لتحديد المشاكل مثل التجاعيد، آثار الشمس ومدى وضوح المسام. ووفقًا لموقعك سيقوم الذكاء الاصطناعي الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية مثل الحرارة، مستويات الأشعة فوق البنفسجية واللقاح. يمكن تحديد نوع التركيبة التي ترغب بها سواء مرطب، serum أو كريم للعينين.

وعند رغبتك في وضع الكريم تقوم فقط بالضغط على زر بالتطبيق أو على الجهاز، ليقوم الجهاز بتحديد المكونات المناسبة لهذا الوقت. فإذا كنت ستضع المنتج ليلًا فقد يوفر الجهاز منتج بمكونات أكثر فاعلية حيث أن بشرتك لن تتعرض للشمس خلال فترة الاستخدام، أما في الصبح فقد يقوم الجهاز بإضافة واقي شمس للمرطب.

الجهاز يحتوي على 3 خراطيش بها المكونات، ويمكن الاختيار ما بين مجموعة من المكونات وتغيريهم وقتما ترغب.

الجهاز يوزع كميات محسوبة من كل مكون على منصة أعلى الجهاز، وسيكون على المستخدم خلطهم بأصابعه أو أداة المزج قبل الاستخدام.

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هناك نسخة من الجهاز مخصصة لصنع أحمر الشفاه، والتي ستسمح لك باختيار اللون الذي ترغب فيه كل مرة. بالإضافة إلى أنه سيقوم بإنتاج عدد من الدرجات وفقًا لأحدث صانعي المحتوى التجميلي على إنستجرام. ويمكنك تجربة اللون قبل تصنيعه باستخدام كاميرا الواقع المعزز.

لا يزال Perso نموذج أولي، ولن يكون جاهز للبيع حتى أوائل عام 2021 على الأقل.

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