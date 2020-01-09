سامسونج نجحت في بيع 400 آلف وحدة على الأقل من الهاتف Galaxy Fold في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن قامت شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy Fold القابل للطي مقابل 2000 دولار أمريكي، تساءل الكثيرون عن عدد الوحدات التي ستتمكن الشركة بالفعل من بيعها. إستمر الجهاز في النفاد كلما وصل إلى سوق جديد، ولكن سامسونج لم تكشف مطلقًا عن عدد الوحدات التي نجحت في بيعها حتى الآن.

في الشهر الماضي، شاهدنا تقريرًا من أحد ممثلي شركة سامسونج يدعي أن مبيعات الهاتف Galaxy Fold كسرت حاجز 1 مليون وحدة، ولكن تبين أن هذا التقرير كان خاطئًا وفندته شركة سامسونج فيما بعد.

الآن، كشف الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة سامسونج، السيد DJ Koh أن مبيعات الهاتف Galaxy Fold تتراوح ما بين 400 آلف و500 آلف وحدة. أدلى المسؤول التنفيذي لشركة سامسونج بهذه التصريحات خلال جلسة مقابلة في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. وعلى الرغم من أن هذا الرقم قد لا يبدو مثيرًا للإعجاب، إلا أنه لا يزال محترمًا نظرًا لفئة المنتجات التي ينتمي إليها Galaxy Fold، وتوافره المحدود حتى الآن، وسعره الباهظ.

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في المستقبل، من المتوقع أن يصل الهاتف Galaxy Fold 2 إلى السوق بسعر 1000 دولار تقريبًا، مما قد يجذب إنتباه المزيد من المشترين. من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف القابل للطي الثاني من شركة سامسونج في الحدث المقرر عقده يوم 11 فبراير جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S20 Series.