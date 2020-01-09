أرباح شركة سامسونج تشهد إنخفاضًا في الربع الرابع من العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة سامسونج اليوم عن نتائجها المالية غير المنقحة للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2019، والأرقام ليست سارة. من المتوقع أن تنخفض الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 30 في المئة تقريبًا، بينما ظلت المبيعات راكدة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018.

مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، إنخفضت المبيعات بنسبة 6.5 في المئة، بينما إنخفضت الأرباح بنسبة تقل قليلاً عن 9 في المئة.

ستٌعلن شركة سامسونج عن تقريرها المالي الكامل والمنقح والذي يضم تفاصيل كل قسم في الشهر الموالي للربع المنتهي. في هذه المرحلة، سنتعرف على الأقسام التي كانت مسؤولة عن الأداء الأقل من المثالي خلال موسم الإجازات.

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في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة سامسونج عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة، وهما الهاتفين اللذان قد يُساعدان في تحفيز المبيعات. يُعد كل من Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite بديلاً إقتصاديًا للهواتف الرائدة الحالية لشركة سامسونج، وهو ما سيساعد الشركة على تنويع محفظة هواتفها الذكية في محاولة لزيادة المبيعات.