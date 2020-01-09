Audio-Technica تكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية الأحدث لها، وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - Audio-Technica هي أحدث شركة تنضم إلى سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية بعدما كشفت اليوم عن سماعاتها اللاسلكية الأحدث Audio-Technica QuietPoint ANC300TW. تنقلت الشركة اليابانية الرائدة في مجال الأجهزة الصوتية إلى معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية لتكشف لنا عن سماعتها اللاسلكية الجديدة للأذن التي تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، وتملك القدرة على مقاومة المياه بفضل شهادة IPX2، فضلا عن الإقتران بالأجهزة عن طريق البلوتوث 5.0.

تحتوي كل سماعة أذن على مكبر صوتي بقطر 5.8 ملمتر بالإضافة إلى إثنين من الميكروفونات التي تستخدم تقنية Clear Voice Capture من شركة كوالكوم لضمان الإلغاء الأمثل للضوضاء. يمكن للمستخدمين الإختيار من بين ثلاثة خيارات واضحة لإلغاء الضوضاء والتي تشمل Airplane لعزل الأصوات ذات التردد المنخفض، وOn-the-Go لعزل ضوضاء الشوارع، وخيار Office/Study الذي يستجيب للضوضاء في البيئات الهادئة.





هذه السماعات الجديدة من شركة Audio-Technica تدعم أيضًا Qualcomm TrueWireless Stereo Plus، والذي يضمن تدفق الصوت الأمثل دون إنقطاع أو زمن إنتقال الصوت. تم تقييم عمر البطارية بـ 4.5 ساعات من التشغيل بينما توفر علبة الشحن 13.5 ساعة إضافية. يمكن لسماعات الأذن أن تكتشف عندما تقوم بسحبها من العلبة وستقوم بتشغيل نفسها تلقائيًا. علبة الشحن نفسها تُشحن من خلال منفذ USB Type-C. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق Audio-Technica QuietPoint ANC300TW في ربيع هذا العام مقابل 230 دولار أمريكي.