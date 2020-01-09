شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب "خطير" يقترب من الأرض غدا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب ناسا عن كثب كويكبا عملاقا يتجه نحو كوكبنا، ويحقق اقترابا وثيقا يوم الجمعة 10 يناير الجاري، ووصفت وكالة الفضاء الأمريكية الكويكب 2019 UO، بأنه "جسم قريب من الأرض NEO، ويتتبع العلماء عشرات الآلاف من الأجسام القريبة من الأرض، لضمان عدم تصادمها مع كوكبنا، حيث أن تغييرا واحدا صغيرا في مساراتها، يمكن أن يؤدي إلى كارثة على الأرض.

ويبلغ طول الكويكب نحو 550 مترا، ويتحرك بسرعة تزيد عن 21 ألف ميل في الساعة. ومن المتوقع أن يتجاوز الأرض في حدود الساعة 23:50 بتوقيت جرينيتش يوم 10 يناير، حسب روسيا اليوم.

ولحسن الحظ، تعتقد ناسا أن صخرة الفضاء ستمر قرب الأرض على مسافة آمنة نسبيا تبلغ 2.8 مليون ميل. وترى وكالة الفضاء أن أي جسم يمر على مسافة 120 مليون ميل من الأرض، يعتبر قريبا منا.

جدير بالذكر حذرت وكالة الفضاء من أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض NEO الخاص بها غير كامل، مما يعنى أنه قد يحدث تأثير غير متوقع فى أى وقت، وهو ما يثير قلق الكثير من العلماء والخبراء حول العالم.

Advertisements

أوضحت ناسا: "يقدر الخبراء أن تأثير جسم ما بحجم الذى انفجر فوق تشيليابينسك بروسيا، فى عام 2013 -والذى بلغ حجمه 55 قدمًا (17 مترًا)، يحدث مرة أو مرتين فى القرن، ومن المتوقع أن تكون تأثيرات الكائنات الكبيرة أقل تواتراً على نطاق قرون إلى آلاف السنين، ومع ذلك بالنظر إلى النقص الحالى فى كتالوج NEO ، يمكن أن يحدث تأثير غير متوقع - مثل حدث تشيليابينسك - فى أى وقت."

وقد قال مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء،، بول تشوداس لمجلة "نيوزويك"، إن مرور الكويكبات بالقرب من الأرض أمر يحدث على مدار آلاف السنين، مشيرا إلى أنه "من الحكمة أن يستمر البشر في تعقبهم لعقود، ودراسة كيف يمكن أن تتطور مداراتهم"، وسيمر الكويكب بالقرب من الأرض، بسرعة تصل إلى نحو 44 ألف كلم في الساعة.

وأوضح تشوداس أنه بالرغم من أن "الصخرة العملاقة" ستكون قريبة من الأرض من الناحية الفلكية، إلا أنها ستظل بعيدة بما فيه الكفاية بحيث لا ينبغي لنا أن نقلق.