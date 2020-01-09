أسهل طريقة لمعرفة الشاحن «الأصلي» من «التقليد»

كتب: ضياء السقا تعتبر جودة الشاحن من أهم عوامل شحن الهاتف بطريقة سليمة وسريعة، خاصة إذا كان أصليا. وفي ذات السياق، نشر خبراء التقنية مجموعة من الصور توضح كيفية التفريق بين شاحن الهاتف الأصلي و"المضروب"، في ظل انتشار ظاهرة تقليد المنتجات. وفيما يلي مجموعة من الصور توضح الفرق: Advertisements

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