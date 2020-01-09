شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت بوجه الممثل أرنولد شوارزنيجر يقلد التعبيرات البشرية ويرد على الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر روبوت بوجه شبيه بالبشر يقلد تعبيرات الوجه الطبيعية، ويتخذ شكل الممثل المشهور أرنولد شوارزنيجر، فى CES أكبر معرض للالكترونيات الاستهلاكية، حيث يجيب عن أسئلة المتواجدين ويتفاعل معهم، حتى أنه يلقى بعض النكات، وجاء رده على أسئلة مثل "ما هي أكبر دولة في العالم؟" و"كيف تشعر حيال البشر؟" بدرجات متفاوتة من النجاح، وهذا المنتج الجديد تابع لشركة الروبوتات الروسية Promobot.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ، يسمى هذا الروبوت "Android Robo-C"، وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى لـ Promobot في معرض CES، إلا أنها الأولى بالنسبة لـ Robo-C ، والتي يتم وضعه كنوع من أنواع مساعد مكتب مجسم الشكل يمكنه التعامل مع استفسارات العملاء والاتصال بمنزل ذكي لمساعدة الأشخاص على التفاعل مع الأدوات الذكية الأخرى.



الروبوت البشرى وتحدد الشركة على الجانب التجاري، استخدام Robo-C في أماكن مثل الفنادق لمساعدة الضيوف في تسجيل الوصول أو تسهيل المدفوعات أو المتاحف للمساعدة في التوجيه. وقال أوليج كيفوكورتسيف المؤسس المشارك لـ Promobot ، لا يقتصر Andorid Robo-C على مظهر الروبوت، فيمكن إعادة تشكيله ببشرة جديدة لتقليد تفضيل المشتري، مضيفا: "إذا كنت تريد شخصًا ذا مظهر خاص بك أو شخص آخر، فيمكننا القيام بذلك". وأكد أوليج، أن أحد العملاء في الهند قام بتصنيع Robo-C لتجسيد وجه زوجها الراحل، وإذا كانت قدرة Robo-C على تقليد تعبيرات الوجه والناس لا تكفى، فيمكن تجهيز أندرويد بشخصيات مختلفة أخرى لتعطى تميز للروبوت.

صورة الممثل الشهير أرنولد شوارزنيجر

Advertisements

وقال كيفوكورتسيف: "لا يمكننا أن نجعل المظهر يبدو متشابهاً فحسب، بل يمكننا أن نجعل الذكاء الاصطناعي شبكة عصبية في الدماغ".

وأوضح المؤسس المشارك، لجوءه لاستخدام البيانات المفتوحة مثل المعلومات المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في إعادة بناء خطاب الموضوع.

تقول Promobot إنها تأمل في بيع 100 من الروبوتات على مدار العام المقبل، على الرغم من أن النموذج الأساسي يسجل 25000 دولار.

كما أنه بالإضافة إلى Robo-C ، تقدم Promobot أيضًا روبوتًا متنقلًا، يمكن أن يدور بشكل شبه مستقل ويوفر خدمات مماثلة باستخدام التعرف على الصوت ورؤية الكمبيوتر.

ووجدت هذه الروبوتات وظائف في بعض المتاحف في جميع أنحاء العالم لديها مرشدين سياحيين ميكانيكيين ويمكن استخدامها أيضًا في البيع بالتجزئة وكخدمة استعلامات.