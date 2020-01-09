شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدًا.. الكويت تشهد خسوفًا ظليليًا للقمر والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المؤرخ والفلكي الكويتي عادل السعدون، إن الكويت ستشهد غدًا الجمعة خسوفًا ظليليًا للقمر، موضحا أنه يمكن متابعة هذه الظاهرة بالتلسكوب؛ نظرًا لأنها لن تشاهد بالعين المجردة.

وأضاف السعدون - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أن هذا الخسوف سيحدث في تمام الساعة 5:08 من مساء يوم غد بتوقيت الكويت، حيث يعبر القمر منطقة المخروط الظليلي للأرض على أن تنتهي تلك الظاهرة عند الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

وأوضح أن منطقة الظليل هي التي يمتزج فيها ضوء الشمس مع ظل الأرض فتبدو رمادية، حيث أنه عند حدوث هذه الظاهرة لا يدخل القمر في ظل الأرض، لكي تحجب أشعة الشمس تمامًا عنه، فيتحول إلى اللون الأسود أو الأحمر، لافتًا إلى أنه يمكن لسكان نصف الأرض مشاهدة هذه الظاهرة بالتلسكوب فقط.

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