الفرق بين انواع SSD المختلفة NVMe و Sata بالتفصيل

عند شراء SSD جديد ستبدأ في الدخول لمقارنة بين انواع مختلفة من الـSSD. حيث ان الأنواع تختلف. و لكل نوع سعره الخاص به. فبناء على تفضيلاتك و سعتك المالية تحدد النوع المناسب للشراء من اجل استخدامك. و لذلك فإنه من المهم معرفة الفروق بين الأنواع المختلفة. فهناك 3 انواع Sata 3. و هناك sata m.2. و اخيراً هناك NVMe. و في هذا المقال سنعرض كل نوع بالتفصيل و سنبين الفروق بين الانواع المختلفة

افضل الشركات التي تقدم SSD

Kingston

San Disk

Samsung

Western Digital

Crucial

Corsair

Silicon Power

Sata 3

هذا النوع الأكثر شيوعاً. و الأرخص بالتحديد. الـSata 3 يكون عبارة عن وحدة تخزين بحجم 2.5 بوصة. يتم توصيلها بالـMotherboard عن طريق كابل Sata الذي يقوم بتوصيل البيانات و الطاقة الى وحدة التخزين. هذا الإتصال يفتح لك سرعات جيدة للقرائة و الكتابة تصل الى 560 ميجا بايت في الثانية. هذه السرعة جيدة جداً نظراً للسعر الذي تدفعه في Sata 3. اشهر SSD في هذه الفئة هو Samsung Evo 860. و الذي استعمله انا شخصياً. حيث يقدم عمر افتراضي جيد و سرعات جيدة.

m.2 Sata

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هذا النوع تصميمه مختلف بعض الشئ. حيث انه يشبه تصميم الـRAM بعض الشئ. فهو عبارة عن شريحة يتم تركيبها في مدخل خاص بها و تثبيتها بمسمار صغير. هذا النوع يقدم سرعات افضل بعض الشئ من الـSata 3 و لكن بسعر اعلى بعض الشئ. يعتبر هذا النوع هو الأمثل اذا لم يكن معك سيولة مالية عالية و لكنك تريد سرعات عالية. حيث تفوق السرعة الـ600 ميجا بايت في الثانية. اي بفارق بسيط عن الـSata 3 و لكنه ليس بنفس سرعة الـNVMe و هو النوع القادم. من افضل الماركات في هذا النوع Western Digital.

NVMe SSD

اسرع و اغلى نوع في هذه القائمة. حيث انه يقدم سرعات هائلة تتخطى 3500 ميجا بايت في الثانية. هو نفس تصميم الـM.2 sata و بنفس طريقة التركيب. لكنه اسرع بشكل هائل. يعد هذا الخيار الأمثل لكل من يحب السرعة فقط. بغض النظر عن السعر الذي ستدفعه مقابل هذا النوع. حيث ان السرعة تصل الى 3500 ميجا بايت في الثانية مع عمر افتراضي طويل المدى. من افضل الأنواع في هذه الفئة هو Samsung Evo 970. حيث انه يصل الى سرعة 3500 ميجا بايت في الثانية و يقدم عمر افتراضي جيد جداً.

اي SSD افضل ؟

في النهاية بعد هذه المقارنة فإنك يجب ان تفاضل بين الاختيارات التي امامك و تضع التقسيم بناء على تفضيلك الشخصي. اذا كنت تفضل السرعة و لديك السيولة المالية الكافية فإن الـNVMe SSD هو خيارك المثالي. لأنه يقدم لك سرعة عالية جداً.يمكنك اختيار m.2 sata لأن سعره منخفض بعض الشئ اذا كانت السيولة المالية الضخمة غير متوفرة. و يبقى ارخص اختيار هو الـSata 3 فسيكون بكل حال سريع بما فيه الكفاية لتستعمله. اليك نصيحة نهائية في كل حال. اذا اردت ان توازن بين السرعة و المساحة و الميزانية فيمكنك شراء HDD مع الـ SSD الذي ستشتريه. فيمكنك مثلاً شراء SSD بسعة 256 او 500 جيجا بايت. مع HDD بسعة 2 تيرا بايت. ليصبح عندك مساحة عالية للتخزين مع مساحة كافية للعمل عليها. فيمكنك مثلاً اذا كنت تلعب ان تضع اللعبة على الـSSD حتى تنتهي منها ثم تضعها على الـHDD لتقوم بحفظها اذا كنت لا تريد حذفها من عندك و هكذا.