تكنولوجيا: #CES2020 شركة Autel Robotics تقدم طائرة EVO 2 بدون طيار بدقة كاميرا 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Autel Robotics عن طائرة EVO 2 بدون طيار في معرض CES2020، والتي تدعي الشركة أنها طائرة بدون طيار قابلة للطي متطورة للغاية. حيث تقدم تصوير فيديو بدقة 8K، وقت رحلة طويل وسرعات عالية. وسيتم تقديم الطائر بإعدادات مختلفة منها نسخة Pro بكاميرا دقة 6K، ونسخة Dual والتي يتحتوي على كاميرا FLIR الحرارية.

على الرغم من اللوائح المتزايدة التي تقيد مثل هذه الأجهزة، فأنه يتم طرح المزيد من الطائرات بدون طيار. فهي تعتبر نشاط ترفيهي للبعض بالإضافة لكونها لاستخدام المبدعين لها في الحصول على لقطات مميزة ومساعدة ملاك الأراضي على فحص ممتلكاتهم.

وتهيمن طائرة DJI على سوق الطائرات بدون طيار، وتطمح Autel Robotics في الانضمام للمنافسة مع إطلاق EVO 2، والتي ستكون متوفرة بخيارات كاميرا بدقة 6K و8K. النسخة الأساسية ستحتوي على مستشعر CMOS مقاس 0.5 بوصة، أما النسخة الأعلى فستحتوي على دقة قصوى 8K بمعدل (8000×6000).

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طائرة EVO II Pro ستقدم دقة أقل لكن مستشعر CMOS أكبر حجمًا مقاس 1 بوصة. تتميز هذه الكاميرا بدقة 5472 × 3648، معدل 120 ميجا بت في الثانية وفتحة عدسة F2.8 إلى F11. تتميز نسخة Dual من الطائرة بدون طيار بنفس الكاميرا الموجودة على طراز EVO 2 الأساسي، ولكن مع كاميرا FLIR الحرارية المناسبة لأنواع مختلفة من الأنشطة.

وقد أضافت الشركة عدد من الميزات المتطورة في طائرة EVO 2، بما في ذلك عدد من أجهزة استشعار الرؤية بالكمبيوتر، جهازي استشعار السونار واثنين من أضواء الهبوط. يمكن أن تطير الطائرة بدون طيار بسرعات تصل إلى 72.5 كم في الساعة لفترات تصل إلى 40 دقيقة لكل شحنة. بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف ما يصل إلى 64 شيء في وقت واحد، كما يمكنها تفادي العقبات وتحمل سرعات الرياح حتى المستوى 8.

طائرة EVO 2 ليست متاحة بعد ولم يتم الكشف عن السعر في الوقت الحالي.

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