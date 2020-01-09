تكنولوجيا: Hydraloop تقدم جهاز لإعادة تدوير المياه في المنزل #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الآونة الأخيرة زادت المخاوف بشأن ندرة المياه، وهو ما جعل العديد من الشركات تحاول توفير طرق لخفض استهلاك المياه.

لذا قامت شركة Hydraloop بتقديم جهاز يستهدف أصحاب المنازل ومطوري البناء. الجهاز بحجم الثلاجة يتم توصيله بنظام المياه في منزلك، ليقوم الجهاز بحجز المياه المستخدمة ومعالجتها بعدة طرق.

يتم معالجة المياه بواسطة مفاعل حيوي بالهواء المضغوط، ويتم تعقيمها أخيرًا بواسطة الأشعة فوق البنفسجية. هذا النوع من المعالجات يتم استخدامه بانتظام في مجموعة من منشآت معالجة مياه على نطاق واسع. يتم استخدام المياه المعاد تدويرها في دورات المياه والغسالات والمسابح وحتى في الحديقة.

هذه العملية متعددة الخطوات هي حل أكثر دقة من مجرد تصفية النفايات الصلبة من الماء، أو استخدام المواد الكيميائية لتعقيمها. كلتا الطريقتين تتطلب صيانة منتظمة أكثر من المعدل الطبيعي الذي من الممكن لمالك منزل عادي التعامل معه. إلا أن جهاز Hydraloop يُمكّنك من تحسين إعدادات معينة والتعرف على مقدار المياه التي توفرها في تطبيق مصاحب، كما أن الصيانة المباشرة بسيطة للغاية.

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تُشير الإحصاءات إلى أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد والتي تقوم بالاستحمام يوميًا، استخدام المرحاض بانتظام واستخدام غسالة ملابس عادية يمكن أن توفر ما يصل إلى 20000 جالون (حوالي 75700 لتر) من المياه سنويًا.

ويوضح ” آرثر فالكييسر” الريس التنفيذي للشركة، أنه يتم استخدام حوالي 100 وحدة من الجهاز في أوروبا وآسيا، وأن الشركة تخطط لبيعها في الولايات المتحدة. إلا أن الجهاز يأتي بسعر باهظ يصل إلى 4000 دولار للوحدة الواحدة.

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