تكنولوجيا: Wallbox تقدم نظام شحن EV بعنوان Quasar لشحن السيارة أو دعم المنزل بالطاقة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم أنظمة شحن السيارات المنزلية غالباً دفع الطاقة من منصات الشحن إلى السيارات فقط، بينما يأتي نظام Quasar من Wallbox لدعم شحن السيارات أو دعم منصات الشحن والمرافق من خلال تقنية الشحن ثنائي التوجيه.

قدمت Wallbox شاحن Quasar ثنائي الإتجاه، وهي تقنية إقتصرت سابقاً على محطات الشحن الكبيرة فقط، إلا أن Wallbox قدمت التقنية بحجم أصغر في فعاليات CES هذا العام، لتتوافق مع البيت الذكي.

ويأتي نظام Quasar في المستوى الثاني من أنظمة الشحن، حيث يدعم دفع 240 فولت تقريباً، كما أن نظام الشحن متوافق مع السيارات التي تدعم موصل Type 1 أو CHAdeMO المميز لسيارات تيسلا الكهربائية.

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ويمكن للنظام أن يدعم شحن بطارية السيارة، كما أنه بديل جيد لتوفير الطاقة في المنزل، حيث يمكن للمستخدم سحب شحن السيارة لمنصة الشحن من جديد لتوفير الطاقة للأجهزة المنزلية.

يذكر أن سيارات Nissan Leaf وMitsubishi Outlander الكهربائية فقط الآن تدعم ميزة الشحن ثنائي الإتجاه، إلا أن إنتشار هذه التقنية سيوفر تقنية أكثر كفاءة في دعم المستخدمين.

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