تسريب جديد يكشف لنا عن معلومات إضافية حول الهاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - الإثارة المحيطة بتشكيلة Galaxy S20 Series القادمة ترتفع بشكل مفهوم، ولكن هناك أيضًا الكثير من الضجة المحيطة بالهاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي كذلك، وخاصة بعدما تم رصده في مجموعة من الصور الواقعية التي تؤكد لنا أنه سيتبنى التصميم الصدفي مثل الهاتف Motorola Razr 2019، ويمكن أن ينضم فعليًا إلى تشكيلة Galaxy S20 Series على خشبة المسرح في الحدث المقرر عقده في اليوم 11 أبريل.

الآن بعدما قلنا كل ذلك، فقد حصلنا اليوم على معلومات جديدة من مصدر لطالما كان صادقًا في الماضي تفيد أن الهاتف Galaxy Fold 2 سيصل مع المعالج Snapdragon 855 الأقدم، بدلاً من المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم. أسباب ذلك غير واضحة، ولكن على الأرجح كان Galaxy Fold 2 قيد التطوير لفترة قبل ظهور الهاتف Snapdragon 865.

هناك أيضًا حقيقة أن المعالج Snapdragon 865 الجديد يفتقر إلى مودم داخلي، مما يتطلب تصميمًا أكثر تعقيدًا، وهو الأمر الذي لا يمكن الترحيب به فيما هو بالفعل مشروع طموح للغاية. وبغض النظر عن المعالج، فقد كشف لنا نفس المصدر كذلك أن الهاتف Galaxy Fold 2 سيضم كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل، وقد تكون هذه هي نفس الكاميرا الأمامية المستخدمة في كل من Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10.

الشيء الوحيد الآخر الذي نعرفه حاليًا عن الهاتف Galaxy Fold 2 هو أنه سيدعم نوعًا من الشحن الفائق السرعة. ربما قد يكون لذلك علاقة بالبطارية المزدوجة التي سيتم إستخدامها في الهاتف. علينا فقط أن ننتظر ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.