هواوي تطرح Mate 30 Pro 5G في دولة الإمارات

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن طرح هاتفها Mate 30 Pro 5G للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة خلال فعالية خاصة في دبي.

يتمتع الهاتف بقدرات هائلة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ما يجعله واحداً من هواتف الجيل الخامس الفريدة من نوعها القادرة على دعم وضعيات شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت ذاته.

وبفضل تصميمه الأيقوني وكاميرته الرئيسية الثنائية التي تأتي بدقة 40 ميجابكسل وبطاريته الكبيرة طويلة العمر ومزاياه الأمنية القوية، يستحق HUAWEI Mate 30 Pro 5G حمل لقب ملك الهواتف الذكية من الجيل الخامس.

وفي هذا الصدد، قال جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يجمع هاتف Mate 30 Pro 5G بين أفضل ما توصلت إليه هندسة الهواتف الذكية وابتكارات شبكات الجيل الخامس 5G في جهاز واحد مُذهل من حيث الأداء القوي والتصميم؛ إذ يُتيح معالج Kirin 990 5G للمستخدمين القدرة على الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، بالإضافة إلى التصميم الخلاب ونظام التصوير بكاميرا سينمائية فائقة بدقة 40 ميجابكسل بمستشعر الصورة سوبر سينسنج Camera SuperSensing Cine ليمهدان الطريق بنجاح للدخول في حقبة جديدة قائمة على شبكات الجيل الخامس 5G”.

الأداء المتفوق

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يُسهم الأداء المميز لمعالج كيرين Kirin 990 5G في دعم الاتصال الكامل بشبكات 2G/3G/4G/5G، فضلاً عن شبكات الجيل الخامس الغير مستقلة NSA و المستقلة SA، وستتميّز شبكات الجيل الخامس مستقبلاً بالقدرة على الانتقال السلس نحو البنية الخاصة بالشبكات المستقلة، بحيث لا يضطر المستخدمون إلى استبدال هواتفهم عند استخدام Mate 30 Pro 5G، ولدى مقارنتها بالشبكات غير المستقلة، نجد بأنّ الشبكات المستقلة تتميز بسرعات شبكية أعلى ونطاق ترددي أكبر وتأخير زمني أقل، ما يُسهم في الاستمتاع بتجربة استثنائية لدى استخدام شبكات الجيل الخامس.

وعلاوة على ذلك، يدعم هذا الهاتف الرائد شريحتي SIM “من الجيلين 5G+4G” بحيث تدعم إحداهما شبكات الجيل الخامس وتدعم الأخرى شبكات الجيل الرابع، ويُمكن إجراء المكالمات باستخدام إحدى الشريحتين بينما تقوم الشريحة الثانية باستقبال المكالمات والاتصال بالإنترنت في الوقت ذاته، كما يُمكن تبديل كلتا الشريحتين بكل سهولة، فضلاً عن إسهام حزم الاتصال الترددي من النوعين FDD و TDD في تغطية طيف أوسع من نطاقات التردد الخاصة بشبكات الجيل الخامس والمتاحة لأيّ من الاستخدامات المستقبلية.

التصميم الأيقوني

يأخذ Mate 30 Pro 5G مفهوم تصميم الهواتف إلى آفاق جديدة وجريئة مستوحاة من شكل الهالة الدائري، إذ تُضفي الهالة الحلقية اللامعة لمسة فريدة من الأناقة على الهاتف، بينما تُمثل شاشة HUAWEI Horizon Display المنحنية من الطرفين بزاوية 88 درجة نقلة جديدة من الشاشات المسطحة التقليدية نحو الشاشات الكاملة ثلاثية الأبعاد التي تزود المستخدمين بتجربة فريدة.

وتواصل هواوي استكشاف إمكانيات جديدة على صعيد المواد التي تسخرها لابتكار وتصنيع هواتفها الذكية، حيث يتوفر هذا الهاتف الرائد باللونين Emerald Green و Orange الجديدين من الجلد المصنوع من النباتات.

وبفضل تفوق النسخة المحدثة EMUI 10 من هواوي، يُمهد هاتف Mate 30 Pro 5G الطريق لثورة في قطاع الشاشات العاملة باللمس، لاسيما وأنه يدعم خاصية التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI Gesture Control، والتي تتيح للمستخدمين إنجاز المهام والتفاعل مع الشاشة دون لمسها، ما يوفر وضع تشغيل اختياري إلى جانب اللمس.

ومن خلال التفاعل مع الشاشة بدون تلامس، يمكن للمستخدمين إنجاز المهام باستخدام إيماءات معينة مثل التلويح للأعلى أو الأسفل أو استخدام 3 أصابع لتصوير لقطة للشاشة، وتُتيح خاصية الدوران التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي إمكانية تدوير الشاشة رأسياً أو أفقياً بشكل تلقائي حال اكتشاف وقياس الزاوية التي ينظر إليها المستخدم، ما يضمن أفضل تجربة مشاهدة.

ومن جهة أخرى، تسمح خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بعرض المعلومات ونقل البيانات ومشاركتها والتحكم بها بين عدة أجهزة مثل حواسيب MateBook وهواتف هواوي الذكية، ما يُلغي بشكل جذري الحواجز بين أنظمة تشغيل ويندوز وأندرويد.

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إمكانات فائقة للتصوير وتسجيل الفيديوهات

يتميّز هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G بكاميرا سينمائية SuperSensing Cine بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا استشعار العمق الثلاثي الأبعاد 3D Depth Sensing.

Mate 30 Pro 5G أول هاتف في العالم يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل مزدوجة وتشمل كاميرا سينمائية SuperSensing Cine بدقة 40 ميجابكسل تدعم تقنية Ultra Low-Light Video وفق معيار ISO، وهي أعلى حساسية متواجدة في كاميرات الهواتف المحمولة ويمكنها منافسة كاميرات التصوير الإحترافية، بالإضافة إلى تصوير مقاطع الفيديو ذات الحركة البطيئة للغاية Ultra Slow-Motion بسرعة 7680 إطارًا في الثانية التي لم تكن متاحة إلا من خلال كاميرات التصوير الاحترافية بالإضافة إلى تسجيل مقاطع فيديو التتابع الزمني بزاوية عريضة جداً في ظروف إضاءة شديدة الإنخفاض.

البطارية الفائقة

يتمتع هاتف Mate 30 Pro 5G ببطارية ضخمة بسعة 4500 ميلي أمبير ساعي، ما يضمن لها القدرة على العمل لفترات مطولة من الاستخدام المكثف كما يُمكن إعادة شحنها باستخدام خاصيتي الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge، والتي تعتبر أول تقنية شاحن لاسلكي في العالم حاصلة على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland، وسيحظى المستخدمون بلا شك بتجربة شحن آمنة وسريعة لدى الاعتماد على أيّ من خاصيتي الشحن اللاسلكي فائق السرعة Wireless HUAWEI SuperCharge باستطاعة 27 واط، وشاحن هواوي فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 40 واط.

حرصت هواوي أيضاً على رفع سوية عملية الشحن في مختلف السيناريوهات وذلك من خلال طرح الشاحن السلكي المخصص للسيارة “باستطاعة 40 واط” والشاحن اللاسلكي للسيارة “باستطاعة 27 واط”، وعلاوة على ذلك، يُزود الهاتف الرائد لمستخدمين خاصية الشحن العكسي اللاسلكي المطورة والسريعة ما يسمح لهم بإعادة شحن أجهزتهم على نحو سريع.

المزايا الأمنية الفائقة

عملت هواوي على بناء بيئة تشغيل موثوقة ومعزولة TEE تندرج خارج إطار البيئة المفتوحة لنظام التشغيل أندرويد بهدف عزل وحماية العملية الكاملة لإدارة وتشفير وتخزين البيانات الحساسة للمستخدمين، ولهذا

يتم تخزين بصمات الأصابع ومعلومات الوجه والبصمة الصوتية في الجزء الأكثر أمانًا من المعالج.

ويتسم ملك هواتف الجيل الخامس أيضاً بميزة العرض الخصوصي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تُمكّن الجهاز من التعرف على وجه المستخدم والقيام بإخفاء المحتوى بشكل تلقائي عند رصد أيّ وجوه إضافية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجري تزويد المستخدمين بوسيلة للتحقق من الشخصية في حال طرأت أيّة تغييرات، إلى جانب ميزة التحقق المزدوج من المقاييس البيومترية والتي تشمل فتح قفل الهاتف بالتعرف ثلاثي الأبعاد 3D Face Unlock وقارئ بصمة الإصبع في الشاشة.

ويأتي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G الجديد دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

السعر والتوافر

يبدأ الطلب المسبق من 15/01/2020 حتى 23/01/2020 حيث يمكنكم الحصول على الهاتف الذي يأتي مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت مقابل 3899 درهم إماراتي، وسيحصل المستخدم على جهاز تثبيت الهاتف المحمول القابل للطي Osmo Mobile 3 وشاحن سيارة لاسلكي Supercharge وضمان لمدة سنتين مع كل طلب مسبق للهاتف.