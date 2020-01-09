شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تطلق مركبتها الثانية فى 2020 استعدادا لرحلات سياحة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مركبة الفضاء الثانية لفيرجن جالاكتيك إلى مرحلة جيدة حيث تم تجميع جميع العناصر الهيكلية الرئيسية والصاروخ يقف على معدات الهبوط الخاصة به في ميناء موهافي للطيران والفضاء في كاليفورنيا، وتُظهر صور الإنجاز المركبة في مبنى بجوار مركبة الفضاء فيرجن سبيس يونيتي التي كانت في الفضاء مرتين خلال الرحلات التجريبية استعدادًا للعمليات التجارية.

وستجرى المركبة أيضًا تجارب تتطلب عدة دقائق من الجاذبية الصغرى، ولم تحدد الشركة موعدًا لبدء العمليات التجارية ولكنها قالت إنها تتوقع القيام بذلك في عام 2020.



مركبة الفضاء

وقال جورج وايتسايد، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن جالاكتيك: "إن الوصول إلى وضع الوزن على عجلات يعد أمر سريع جدا، وهو إنجاز ضخم وشهادة على الخبرة والقدرات لشركتنا"، مضيفا "لدينا الآن سفينتان فضائيتان متكاملتان هيكلياً".

وأوضح " تم تصميم هذه المركبات الفضائية لتزويد الآلاف من رواد الفضاء بتجربة تحويلية حقيقية من خلال القيام برحلات منتظمة إلى الفضاء".

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وتم تصميم المركبة الفضائية لنقل ما يصل إلى ستة ركاب، مع اثنين من الطيارين إلى حافة الفضاء، وستطفو في المدار لمدة خمس إلى عشر دقائق، ثم تعيد المسافرين إلى الأرض، حيث تستكمل رحلة مدتها 90 دقيقة، وكل ذلك مقابل 250،000 دولار.

كما لاحظت الشركة أن هذه المرجلة قد تم الوصول إليها بشكل أسرع بكثير مما استغرقته للوصول إلى هذه المرحلة من خلال أول مركبة فضاء في أسطول الشركة "VSS Unity "، والتي تخضع حاليًا لاختبار الطيران. "



مركبة الفضاء 2

وأصبحت المركبة قادرة على الوقوف بمفردها خلال هذه المرحلة، فيما سيعمل فريق التجميع على توصيل الأنظمة المتكاملة للمركبة، بما في ذلك أنظمة التحكم في الطيران من جسم الطائرة إلى أذرع الذيل، بالإضافة إلى الانتهاء من الإغلاقات الهيكلية النهائية.

كما سيتم وضع مركبة الفضاء في ساحة لبدء الاختبارات الأرضية المتكاملة للمركبات، والتي ستتحقق من سلامة جميع النظم، فهذه الخطوة هي مقدمة لبدء برنامج اختبار الطيران.

وتطور الشركة أيضًا مركبة الفضاء الثالثة الخاصة بها في ساحة الطائرات، والتي اكتملت الآن بنسبة 50%.