أمطار غزيرة والحرارة تصل لصفر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتكشف موعد تحسن الجو (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد، أن طقس الجمعة 10 يناير، يشهد أﻣﻄﺎرا على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔيفة إلى ﻣﺘﻮﺳطة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

وشهدت البلاد اليومين الماضيين أمطارا غزيرة، فضلا عن انخفضاض درجات الحرارة، والرياح والأتربة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "اﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، لتصل الحرارة الصغرى على سانت كاترين لصفر".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجة

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجة

قنا العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجة

أسوان العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجة،

سانت كاترين العظمى 4 درجة والصغرى صفر.

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موعد تحسن الطقس

من جانبه، قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من السبت المقبل.

وتوقع شاهين، في تصريحات لموقع "مصراوي"، انتهاء موجة عدم استقرار الأحوال الجوية السبت ، حيث تقل فرص سقوط الأمطار، وتهدأ سرعة الرياح.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة طقس سيئة من الإثنين وحتى الجمعة، يتخللها أمطارا غزيرة ورياح وأتربة.

وقالت الأرصاد في بيان رسمي، إن البلاد تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة؛ ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركه الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية فيما تكون متوسطة الشدة على مناطق من الوجه البحري، بداية من الثلاثاء، وتمتد الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على معظم الأنحاء، لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 -4 درجات مئوية والطقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى؛ ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ويزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.