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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر ميزة تتيح إمكانية حظر الأشخاص من الرد على تغريداتك والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه الخيارات تشمل خيار إتاحة الرد لأى شخص، وتقييد الردود على الأشخاص الذين تتابعهم أو تذكرهم في التغريدة، أو لن تدع إلا هؤلاء الأشخاص يتمكنون من التعليق مع ذكرهم فى قايمة بالإعدادات، أو أن تقم بضبط الإعداد الأخير الذى يحظر جميع الملاحظات.
وعلى الرغم مما قاله تويتر، إن الميزة مهمة لوضع حد للتصيد على المنصة، إلا أن الحاضرين فى CES سألوا كيف سيتم كشف المعلومات الخاطئة إذا كان المستخدم يمنع الآخرين من الرد.
ميزة تويتر الجديدة
فيما تم الإبلاغ عن الميزة الجديدة لأول مرة بواسطة The Verge، حيث أعلنت سوزان شيه، مدير إدارة المنتجات فى تويتر عنها.
وأوضحت مدير إدارة المنتجات فى تويتر "نحن متحمسون للغاية بشأن هذا، لأنه لا يساعد الناس على الشعور بالراحة كمجتمع، ولكن أيضًا لأنه يتيح لنا إنشاء تنسيق جديد تمامًا للمحادثة".
وأكدت شيه، "نحن بصدد إجراء بحث حول الميزة"، مضيفة "النماذج المقلدة ستكون جزءًا من تجربة سنعرضها" في الربع الأول من العام.
وستجمع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ما تعلمته من التجربة وتستخدمها في الإطلاق العالمي الذي سيتم إعداده في وقت لاحق من هذا العام.
ولكن واجهت شيه بعض الأسئلة من بينها تحديداً سؤال طرح ما إذا كان الحد من الردود قد يعني أنه لا يمكن نشر المعلومات المضللة بسهولة.
وأشارت إلى أن هذا "شيء سنراقبه عن كثب أثناء تجربتنا"، موضحة أيضا أن هذا التغيير يهدف إلى تقليل المحادثات غير الصحية التي تطفو حول نظامها الأساسي، بدلاً من إثارة سلسلة من المعلومات الخاطئة.
ولا تزال الميزة في الوقت الحالي مجرد اختبار وستكون متاحة فقط لمجموعة صغيرة من المستخدمين، ويحدد توستر أنه سيبدأ تجربة ميزة الردود الجديدة في وقت ما خلال الشهرين المقبلين، وسيراقب ويبحث عن الملاحظات قبل أن يقرر إتاحتها على نطاق أوسع.
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