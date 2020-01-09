كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حذاء رياضي ذكي جديد لإرشاد العدائين

أطلقت شركة نورف للأحذية، حذاءً رياضياً ذكياً يحتوي على 32 مستشعراً، بالإضافة إلى تطبيقات مرافقة يمكن تحميلها على الهاتف الذكي.

ويتميز هذا الحذاء الذكي، بمقدرته على توفير إحصائيات قياسية لمستخدميه، مثل إيقاع الحركة، وطول الخطوة والسرعة الكلية أثناء ممارسة رياضة الجري، عبر إشعارات مرئية ومسموعة.

كما يمكن للمستخدمين، الحصول على إحصاءات كاملة ودقيقة بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة، عبر تطبيق مرتبط بالحذاء، يمكن تثبيته على الهاتف الذكي.

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إضافة إلى ما سبق، يمكن لنظام تشغيل الحذاء، تحديد المشاكل التي يمكن أن تواجه المستخدم أثناء الجري، وتوجيه إنذار باحتمال وقوع إصابة.

وتتوفر ستة أحجام للحذاء الذكي الجديد الذي يبلغ سعره 300 دولار أمريكي، والذي يتناسب مع متطلبات العدائين الهواة والمحترفين على حد سواء، وفق ما ورد في موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.