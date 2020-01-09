تكنولوجيا: #CES2020 مرسيدس تكشف عن تصميم مبدئي لسيارة مستوحى من فيلم Avatar

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت شركة مرسيدس في معرض CES تصميم مبدئي لرؤيتها المتقدمة للنقل (AVTR)، وهي سيارة كهربائية يمكنها السير للأمام وإلى الجانب. حيث قدمت الشركة عرض ضوئي متدرج مع شاشات تمتد خارج لوحة القيادة، ويظهر في العرض أن السيارة سيكون بها أبواب شفافة. السيارة مستوحاة من فيلم Avatar للمخرج “جيمس كاميرون”.

تستخدم السيارة أجهزة استشعار حيوية لتحسين الروابط مع السائق؛ حيث أن ليس هناك عجلة القيادة ويتم القيادة عن طريق تفاعل السائق مع السيارة.

التفاعل مع نظام المعلومات والترفيه في السيارة مختلف، فأثناء القيادة على السائق رفع يده لتظهر الواجهة على جسمه، ثم تتابع الواجهة يدك أثناء تحديد اختياراتك. تحتوي السيارة أيضًا على مجموعة من أدوات التحكم بالإيماءات التي من المفترض أن تكون أكثر طبيعية ولا تتطلب من السائق تعلم إشارات اليد الجديدة.

أغرب ما يميز هذه السيارة هي الفتحة الخلفية، وهي عبارة عن 33 فتحة دائرية تفتح وتغلق، يتواصلون مع السائق والعالم الخارجي.

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وفي كلمة الشركة خلال الحدث، تم التحدث عن السيارة كشيء حي وامتداد لشخص والطبيعة. وتحدث “أولا كالينيوس” رئيس Mercedes-Benz، عن خطة الشركة لإنشاء سيارة ذات تأثير صفري في المستقبل.

وفي كلمة “جيمس كاميرون” أوضح إن فكرة السيارة لم تكن واضحة عند عرضها عليه أول مرة، ولكن بعد التحدث لرئيس الشركة حول رؤيته للاستدامة أُعجب بالفكرة.

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